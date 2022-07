Questo contenuto è stato pubblicato il 06 luglio 2022 - 09:00

Il Consiglio per i diritti umani è l'organismo delle Nazioni Unite (ONU) per la promozione e la difesa dei diritti fondamentali. Si riunisce almeno tre volte all'anno presso la sede centrale di Ginevra, in Svizzera. Le risoluzioni del Consiglio non sono vincolanti ma hanno un peso morale, poiché gli Stati non amano essere oggetto di critiche in questo ambito.

Ma cosa fa esattamente? Nel video, uno sguardo da vicino al Consiglio per i diritti umani dell'ONU, come è nato e come opera.