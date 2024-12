Musei svizzeri, affluenza in chiara crescita

Keystone-SDA

Il 2023 è stato un anno di ripresa per i musei svizzeri. In questi dodici mesi sono stati registrati 14,95 milioni di ingressi, il che rappresenta un aumento del 5% rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia.

(Keystone-ATS) L’incremento, riferisce oggi in una nota l’Ufficio federale di statistica (UST), sale al 12% se si considera la media sul periodo 2015-19. La progressione è stata particolarmente accentuata nei musei di scienze naturali (+27% rispetto al 2015-19) e in quelli tecnici (+26%).

Nel 2023 inoltre, 67 musei hanno registrato 50’000 o più entrate, il numero più alto dall’inizio del rilevamento della statistica. Tuttavia, è stata osservata una flessione delle strutture in Svizzera: l’UST ne ha infatti censite 1104 aperte al pubblico, 37 in meno nel paragone con il 2019.

I dati contengono per la prima volta anche informazioni su aspetti quali accessibilità e sostenibilità. Ad esempio, il 39% dei musei erano interamente frequentabili per le persone in sedia a rotelle.

Inoltre, quasi la metà ha organizzato esposizioni con testi redatti in lingua facile (46%) o scritti in caratteri di grandi dimensioni (41%). Testi in braille o audioguide erano invece disponibili in meno di un quinto dei musei (17%).

Riguardo alla sostenibilità, il 78% dei musei ha utilizzato materiali modulari e riutilizzabili per creare le loro esposizioni. Il 47% ha allestito una mostra o proposto attività di mediazione per incoraggiare il pubblico a riflettere su questo tema, mentre solo il 7% ha calcolato la propria impronta di carbonio.