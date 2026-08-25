Namibia apre strada a estrazione fosfati nell’Oceano Atlantico

Keystone-SDA

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La Namibia ha concesso i permessi ambientali per un progetto di estrazione di fosfati offshore.

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(Keystone-ATS) La decisione apre la strada alla prima operazione commerciale al mondo di dragaggio dei fondali marini per estrarre questo minerale, nonostante l’opposizione di gruppi ambientalisti e dell’industria della pesca.

L’estrazione mineraria in acque profonde mira a sfruttare i giacimenti sottomarini attualmente inesplorati di varie materie prime, tra cui cobalto e nichel, ma questo settore nascente è stato a lungo ostacolato da preoccupazioni ambientali.

Il certificato governativo rilasciato ad agosto segna una nuova fase nel progetto della società Namibian Marine Phosphate (Nmp) per dragare il fondale marino a circa 120 chilometri dalla costa occidentale di Walvis Bay per estrarre fosfati, un componente chiave dei fertilizzanti essenziali per l’agricoltura moderna.

Nmp ha indicato che l’autorizzazione ufficiale non significa che inizierà immediatamente le operazioni commerciali, poiché deve ancora finalizzare le richieste di permesso, in particolare per le infrastrutture a terra essenziali. Questa approvazione governativa ha sollevato preoccupazioni tra gli ambientalisti, mentre la Confederazione delle Associazioni di Pesca della Namibia avrebbe minacciato di contestarne la validità.