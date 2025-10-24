The Swiss voice in the world since 1935
Naufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti

Keystone-SDA

Quattordici migranti hanno perso la vita dopo che l'imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è rovesciata a largo della costa di Bodrum, località della Turchia sul mare Egeo che si affaccia sull'isola greca di Kos.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riportano i media locali, aggiungendo che la guardia costiera di Ankara è riuscita a mettere in salvo due tra i migranti che si trovavano nell’imbarcazione, che si è rovesciata poco dopo essere partita dalla costa turca. La segnalazione alla Guardia costiera è arrivata dopo che uno dei migranti, un cittadino afghano, era riuscito a raggiungere a nuoto la riva e ha avvertito le autorità.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

