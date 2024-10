Nessun grave incidente all’Olma 2024, 340’000 visitatori

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Nonostante il gran numero di visitatori – 340’000 – non si sono verificati incidenti di rilievo durante l’Olma di quest’anno.

Lo comunica oggi la polizia cittadina di San Gallo, che stila un bilancio complessivamente positivo dell’81esima edizione della più grande fiera agricola del Paese.

Rispetto a dodici mesi fa, le forze dell’ordine hanno dovuto marcare presenza meno frequentemente. Stando a una nota odierna, la polizia è stata chiamata per undici liti ed è intervenuta sei volte a causa di persone aggressive.

Non ci sono comunque stati feriti gravi in questi episodi. Nel corso della fiera, che è iniziata il 10 ottobre e terminerà stasera, gli agenti hanno anche assistito in diverse occasioni dei visitatori ubriachi e in 44 sono stati multati per aver urinato in pubblico.

Dal canto loro, gli organizzatori hanno sottolineato l’ottima affluenza: le oltre 340’000 presenze sono state circa 10’000 in più rispetto al 2023, si legge in un comunicato. In aumento pure il numero di espositori, saliti a 620 (+50), che hanno assicurato “una festa colorata”.