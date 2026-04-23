Nestlé vola in borsa dopo trimestrali, +7%

Keystone-SDA

Nestlé è in forte rialzo alla borsa di Zurigo dopo i dati trimestrali sui ricavi, che malgrado la flessione hanno sorpreso in bene: gli analisti vedono i primi segnali di un rilancio del gruppo e gli investitori sono corsi a comprare l'azione.

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(Keystone-ATS) Alle 10.30 il titolo della multinazionale alimentare guadagna il 7,0% a 80,60 franchi, trascinando con sé l’intero listino elvetico SMI, che sale dell’1,1%, favorito anche dal +2,2% di Roche, che ha pure informato sull’andamento degli affari.

Il buon andamento odierno di Nestlé permette di correggere almeno in parte le performance di un titolo che negli ultimi anni aveva deluso gli investitori: concretamente da inizio gennaio il valore avanza del 6%, mentre ancora negativo è l’andamento sull’arco di uno e di cinque anni, rispettivamente del -7% e del -26%. Il corso odierno è anche inferiore al massimo del 2026: all’inizio di marzo il valore costava infatti 84,65 franchi.

L’evoluzione del corso di Nestlé non è certo secondaria in Svizzera e deve interessare ben oltre la ristretta cerchia degli operatori della finanza. Questo perché in realtà molti cittadini investono perlomeno indirettamente nell’azienda, data l’importanza di Nestlé negli investimenti delle casse pensioni: è un valore molto gettonato nei portafogli degli istituti di previdenza. Ed è chiaramente anche un titolo di primo piano degli ETF, i fondi indicizzati sempre più diffusi.

Nestlé viene anche vista di buon occhio da chi è in cerca di rendimenti per la sua politica di generosi dividendi, che è rimasta immutata. In questi giorni sono stati versati 3,10 franchi per azione, in relazione all’esercizio 2025: si è trattato del 30esimo aumento consecutivo. A scendere negli ultimi anni è stato però il corso e l’azione sembrava quindi avere perso un po’ di quel carattere spiccatamente difensivo che in passato veniva molto apprezzato.