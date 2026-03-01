Netanyahu: “gli attacchi si intensificheranno nei prossimi giorni”

Keystone-SDA

''Le nostre forze colpiscono nel cuore di Teheran con sempre maggiore forza, e gli attacchi si intensificheranno ulteriormente nei prossimi giorni''.

(Keystone-ATS) Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio diffuso sul suo canale x, in cui parla dal tetto della Kirià, il ministero della difesa a Tel Aviv.

”Ho appena terminato un incontro con il ministro della difesa, il capo di stato maggiore e il direttore del Mossad. Ho dato istruzioni per il proseguimento della campagna”, ha aggiunto.

”Stiamo affrontando una campagna in cui stiamo dispiegando l’intera forza dell’Idf, come mai prima d’ora, per garantire la nostra esistenza e il nostro futuro”, ha proseguito.

Riferendosi alle vittime registrate finora per l’impatto dei missili iraniani, ha aggiunto: ”Ieri qui, a Tel Aviv, e ora a Beit Shemesh, abbiamo perso persone care. Il mio cuore è con le famiglie e invio i miei migliori auguri di pronta guarigione ai feriti”.

“Le cose stanno andando nella giusta direzione”, anzi i piani americani sono “avanti rispetto ai programmi”, ha intanto fatto sapere il presidente americano Donald Trump, tuonando contro Teheran: è meglio che la smetta di contrattaccare, altrimenti “colpiremo con una forza mai vista prima”.

La risposta dell’Iran non si è fatta attendere. “Le forze armate iraniane continueranno a colpire con forza le basi militari del nemico”, ha detto il presidente Masoud Pezeshkian, in un video-messaggio in cui ha annunciato l’avvio del consiglio provvisorio che dovrà gestire la successione della Guida suprema.