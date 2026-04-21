Netanyahu: operazione contro l’Iran ha impedito un altro Olocausto

Keystone-SDA

"L'operazione contro l'Iran ha impedito un altro Olocausto". Queste le parole del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu alla cerimonia per la Giornata della Memoria. Lo riporta Haaretz.

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(Keystone-ATS) Netanyahu ha paragonato la minaccia esistenziale rappresentata dal regime iraniano all’Olocausto nazista: “Il regime degli ayatollah in Iran ha pianificato un altro Olocausto. Ha complottato per distruggerci con bombe nucleari e migliaia di missili balistici. Se non avessimo agito contro la minaccia esistenziale, con determinazione e coraggio, i nomi dei luoghi di morte di Natanz, Fordo e Isfahan avrebbero potuto aggiungersi a quelli dei campi di sterminio dell’Olocausto: Auschwitz, Majdanek e Treblinka. Ma questo non è accaduto”.

Netanyahu ha aggiunto che “la nostra giovane generazione, che non conosceva i sogni e le aspirazioni per la Terra Promessa, questa generazione in particolare è emersa in tutta la sua gloria”. Nel suo discorso, Netanyahu ha menzionato l’azione congiunta con gli Stati Uniti contro l’Iran e ha affermato che “abbiamo eliminato una minaccia esistenziale immediata. Questa è l’essenza della campagna: garantire che la qualità della vita del popolo israeliano non venga interrotta”.