Niente notte degli Oscar per “L’ultimo turno” di Petra Volpe

Il film "Heldin" ("L'ultimo turno") di Petra Volpe non concorrerà per il miglior film straniero alla 98esima edizione degli Oscar a Los Angeles. Non figura infatti nella lista dei cinque film scelti dall'Academy.

(Keystone-ATS) La selezione comprende “Un semplice incidente”, del regista iraniano Jafar Panahi, presentato dalla Francia, “The Voice of Hind Rajab” (Tunisia), “The Secret Agent” (Brasile), il dramma famigliare “Sentimental Value” (Norvegia) e “Sirāt” (Spagna), è stato annunciato oggi. In totale, 86 Paesi avevano inviato le loro candidature.

Selezionato da una dozzina di festival e già premiano numerose volte, “Heldin” di Petra Volpe è il film svizzero che ha attirato più spettatori nelle sale elvetiche nel 2025, con circa 202’500 biglietti venduti, e oltre 650’000 a livello internazionale nei Paesi germanofoni, secondo SwissFilms.

Presentato in prima mondiale alla Berlinale, il film è un omaggio al personale curante degli ospedali svizzeri. L’attrice tedesca Leonie Benesch interpreta Flora, un’infermiera instancabile ma allo stesso tempo esausta che tenta di tenere sotto controllo un turno serale particolarmente agitato.

La cerimonia degli Oscar si terrà domenica 15 marzo 2026.