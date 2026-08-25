Nuova espulsione collettiva da Germania verso Afghanistan

Keystone-SDA

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Con un volo charter, la Polizia federale tedesca ha rimpatriato nel loro Paese d'origine alcuni cittadini afghani soggetti a obbligo di espulsione.

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(Keystone-ATS) Il rimpatrio dall’aeroporto di Lipsia-Halle verso Kabul è iniziato nelle prime ore del mattino. Secondo le informazioni fornite dalla Dpa, gli agenti hanno scortato 23 uomini durante il volo verso la capitale afghana.

Il ministro federale dell’Interno Alexander Dobrindt (Csu), in seguito a un’espulsione avvenuta alla fine di luglio, aveva dichiarato che i rimpatri verso l’Afghanistan non si sarebbero più limitati esclusivamente a criminali e “soggetti pericolosi”. Anzi, come concordato nel patto di coalizione, d’ora in poi sarebbero stati espulsi anche altri soggetti sottoposti all’obbligo di espatrio.