The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Nuova espulsione collettiva da Germania verso Afghanistan

Keystone-SDA

Con un volo charter, la Polizia federale tedesca ha rimpatriato nel loro Paese d'origine alcuni cittadini afghani soggetti a obbligo di espulsione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il rimpatrio dall’aeroporto di Lipsia-Halle verso Kabul è iniziato nelle prime ore del mattino. Secondo le informazioni fornite dalla Dpa, gli agenti hanno scortato 23 uomini durante il volo verso la capitale afghana.

Il ministro federale dell’Interno Alexander Dobrindt (Csu), in seguito a un’espulsione avvenuta alla fine di luglio, aveva dichiarato che i rimpatri verso l’Afghanistan non si sarebbero più limitati esclusivamente a criminali e “soggetti pericolosi”. Anzi, come concordato nel patto di coalizione, d’ora in poi sarebbero stati espulsi anche altri soggetti sottoposti all’obbligo di espatrio.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR