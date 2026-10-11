Nuova spedizione per ritrovare l’aereo scomparso di Amelia Earhart

Keystone-SDA

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Un team di ricercatori è in viaggio verso un'isola remota e disabitata per ispezionare quello che ritengono possa essere il relitto del famoso aereo dell'aviatrice Amelia Earhart e risolvere il mistero della sua scomparsa.

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(Keystone-ATS) Il gruppo, proveniente dall’Archaeological Legacy Institute con sede negli Usa e dall’Università di Purdue, dovrebbe arrivare all’isola di Nikumaroro nell’Oceano Pacifico entro domani.

La pioniera americana scomparve nel 1937 mentre tentava di circumnavigare il globo, dando origine a decenni di speculazioni sul suo destino. Il team, scrive la Bbc online, sta cercando quello che è stato chiamato l”Oggetto Taraia’ (il relitto del bimotore della Earhart), avvistato per la prima volta nel 2020 sul bordo di una laguna al largo di Nikumaroro attraverso le immagini satellitari.

I ricercatori, partiti dalla capitale di Kiribati mercoledì, si trovano attualmente a circa metà del loro viaggio verso il remoto atollo. Una volta giunti a destinazione, dovranno navigare attraverso uno stretto varco creato nella barriera corallina dell’atollo dagli inglesi nel 1963, l’ultima volta che l’isola è stata abitata. “Ritrovare l’aereo Electra di Amelia Earhart sarebbe la scoperta di una vita”, ha dichiarato Richard Pettigrew, responsabile della spedizione.

Earhart aveva già volato con successo dalla California attraverso il sud America, l’Africa e l’Asia a bordo del suo bimotore Electra quando arrivò a Lae, in Papua Nuova Guinea, il 2 luglio 1937. Da lì, lei e il suo navigatore Fred Noonan avevano pianificato di dirigersi verso le Hawaii e infine tornare in California. Ma il suo aereo scomparve senza lasciare traccia mentre cercava di raggiungere l’isola di Howland, una remota isola corallina disabitata vicino a Nikumaroro, per fare rifornimento.

La scomparsa di Earhart ha dato origine a numerose teorie. La spiegazione ufficiale è che l’aereo ebbe problemi di comunicazione mentre i due cercavano disperatamente di trovare l’isola e che Earhart alla fine si schiantò nell’oceano per mancanza di carburante. Una teoria sostiene che Earhart sia finita involontariamente a Nikumaroro, dove ammarò con il suo aereo e morì da naufraga.