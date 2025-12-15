The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Nuovi affitti assai più cari nei Grigioni in novembre

Gli affitti sono risultati sostanzialmente stabili in Svizzera in novembre rispetto a ottobre, mentre sono scesi in modo sensibile in Ticino e sono saliti decisamente nei Grigioni. È quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) A livello nazionale le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – hanno presentato una variazione mensile del +0,1%. Su base annua si assiste per contro a una progressione ancora molto marcata, pari al 2,8% nel periodo in rassegna.

A livello regionale il Ticino (-0,9%) mostra la seconda contrazione mensile più importante dopo quella di Svitto (-1,2%). Al contrario, sul fronte opposto si trovano i Grigioni (+3,3%), che mettono a segno l’incremento maggiore.

In tutti i 25 cantoni (i due Appenzello sono considerati insieme) si registrano per contro aumenti fra novembre 2024 e lo stesso mese del 2025: i più forti in assoluto concernono i Grigioni (+10,5%) e Zugo (+8,9%). A Zurigo (+4,1%) il costo dell’alloggio si conferma in forte crescita, mentre il Ticino (+1,0%) presenta il dato più basso.

Come sempre interessante è anche l’andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto un calo mensile (-1,6% rispetto a ottobre), mentre sull’arco di un anno segna +2,4%. Balzi più importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Lucerna (+5,8%), Ginevra (+5,0%), Zurigo (+3,4%) e Losanna (+2,6%); San Gallo (+2,4%) è allo stesso livello, mentre le pigioni crescono meno a Basilea (+1,8%) e Berna (+1,3%). Coira non figura fra gli agglomerati presi in esame.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR