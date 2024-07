Nuovo incidente a un Boeing, perde ruota in decollo Los Angeles

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un aereo di linea Boeing ha perso lunedì uno pneumatico durante il decollo dall’aeroporto di Los Angeles, un nuovo episodio imbarazzante per il produttore di velivoli Usa che sta accumulando contrattempi e guasti tecnici.

La compagnia americana United Airlines che operava il volo ha confermato l’incidente in un comunicato stampa. “La ruota è stata recuperata a Los Angeles e stiamo indagando sulle cause di questo evento”, ha annunciato. L’aereo, un Boeing 757-200, aveva a bordo 174 passeggeri e sette membri dell’equipaggio, ed era diretto a Denver in Colorado. È riuscito ad atterrare senza danni nonostante la ruota mancante, con 25 minuti di ritardo.

L’aereo è stato consegnato alla compagnia 30 anni fa, nel 1994, secondo un portavoce della Boeing. L’azienda ha cessato la produzione del modello 757-200 dal 2004. L’incidente ha portato all’apertura di una nuova indagine da parte dell’autorità di regolamentazione dell’aviazione americana Faa.