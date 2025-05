Ny si prepara a Manhattanhenge, il tramonto più bello dell’anno

New York si prepara al suo tramonto più bello, Manhattanhenge.

(Keystone-ATS) Si tratta di un fenomeno conosciuto anche come il solstizio di Manhattan, in cui il tramonto del Sole si allinea perfettamente con le strade che attraversano Manhattan in direzione est-ovest, nello specifico lungo la 14esia, la 23esima, la 34esima, la 42esima e la 57esima strada.

È uno spettacolo il cui picco si verifica due volte all’anno. Secondo quanto riferisce il museo di Storia Naturale di New York, quest’anno Manhattanhenge accadrà tra il 28 maggio e il 12 luglio. Sarà parziale (half sun) il 28 maggio alle 20.13 ora locale e il 12 luglio alle 20.22, sarà invece totale (full sun) il 29 maggio alle 20.23 e l’11 luglio alle 20.20.

Il termine fu coniato da Neil deGrasse Tyson, astrofisico dell’American Museum of Natural History, come riferimento a Stonehenge, tempio druidico del Wiltshire, nel Regno Unito, dove, durante il solstizio d’estate, il disco solare si allinea con la “pietra del tallone”, posta ad accesso del sito.

E bellezza naturale

Frattanto, la bellezza del mondo naturale che ha ispirato Vincent van Gogh arriva al Giardino Botanico di New York nel Bronx. In particolare si tratta dei girasoli, tra i soggetti preferiti dal pittore di origini olandesi nonché tra le sue opere più riconoscibili.

“Van Gogh’s Flowers” sarà aperta fino al 26 ottobre, offrendo al pubblico la possibilità di vedere come materializzati i dipinti dell’artista con il giardino che si trasforma in un suo capolavoro. Si tratta di un van Gogh visto non attraverso la cornice di un quadro appeso alle pareti di un museo, bensì attraverso un enorme campo di girasoli che manifestano l’ossessione dell’artista per la natura.

Non è un semplice “flower show”, in quanto la mostra presenta anche interpretazioni contemporanee dei suoi capolavori. Ad esempio l’artista francese Cyril Lancelin ha realizzato un campo di girasoli sia veri sia sotto forma di sculture attraverso le quali il pubblico può fare l’esperienza di camminare lungo un tappeto di fiori gialli. Sono stati inoltre ricreati anche i giardini dell’ospedale di Arles dove van Gogh fu ricoverato nel 1888 a causa dei suoi gravi problemi di salute mentale.

Il vero pezzo forte della mostra sarà “Starry Nights”,ispirato al capolavoro “La notte stellata”, in cui per alcuni venerdì e sabato fino a settembre, il Nybg, con l’aiuto di droni, ricreerà in aria la magia del dipinto. “Questa mostra – ha sottolineato la Ceo del giardino botanico, Jennifer Bernstein – porta in vita i suoi dipinti famosi attraverso le piante che lo hanno ispirato. Se avete visto solo le opere, ora rivivono anche nel giardino”.