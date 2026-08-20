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Oltre 40.000 robot umanoidi spediti dalla Cina nel 2026

Keystone-SDA

La Cina ha spedito oltre 40.000 robot umanoidi nel primo semestre del 2026, pari al 97% del totale mondiale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerge dal “Rapporto 2026 sullo sviluppo dell’industria dei robot umanoidi”, presentato oggi alla World Robot Conference di Pechino da Zhang Feng, segretario del Partito del consiglio della Chinese Institute of Electronics e presidente della China Humanoid Robot and Embodied Intelligence 100-Person Association. Lo riferisce la China National Radio (Cnr).

Secondo il rapporto, il settore cinese è entrato in una fase di accelerazione, con progressi nelle capacità di percezione dell’ambiente, pianificazione delle decisioni e controllo del movimento dei robot, oltre a una maggiore adattabilità e stabilità in ambienti complessi.

La filiera ha inoltre sviluppato capacità produttive che comprendono i principali chip e componenti fino ai robot completi, mentre l’impiego degli umanoidi sta passando dalle produzioni in piccoli lotti verso una diffusione più ampia e applicazioni su scala.

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