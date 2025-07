Oltre 8 milioni di dollari per la prima casa di Dylan a New York

Keystone-SDA

Allora era un walk-up da 60 dollari al mese: oggi la palazzina del Village dove Bob Dylan abitò appena arrivato a New York nel 1961 è stata messa in vendita per ben 8,5 milioni di dollari.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dylan era un completo sconosciuto quando, sbarcato a Manhattan a 19 anni con la chitarra acustica, un piccolo zaino con qualche vestito, un paio di dischi o libri e nessun piano concreto, affittò il piccolo appartamento su W. Fourth Street, tra la Sesta e la Settima Avenue. L’edificio di quattro piani rivestito di mattoncini rossi era all’epoca un tenement, una casa popolare, e oggi è completamente rifatto e messo sul mercato a prezzi compresi tra 4.800 e 8.950 dollari al mese.

L’appartamento di Dylan non è quello pieno di luce filmato nel film A Complete Unknown con Timothée Chalamet – la produzione ha girato in New Jersey – ma è lì, nel locale 3R del terzo piano, che Dylan, dopo aver firmato il contratto con la Columbia Records, scrisse molte delle sue prime canzoni tra 1961 e 1964 e che poi descrisse nel memoir del 2004: “Non era grande: solo due stanze sopra il Bruno’s Spaghetti Parlor, accanto al locale negozio di dischi. C’era una piccola camera da letto, praticamente un armadio, un angolo cottura e un salotto con camino. Le due finestre si affacciavano sulle scale anti-incendio e un piccolo cortile”.

La palazzina totalmente rinnovata è messa in vendita da Icon Realty che aveva comprato la struttura nel 2015 per 6 milioni di dollari.