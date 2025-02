Oltre a candidati ufficiali, semplici cittadini corrono per il CF

Keystone-SDA

Oltre ai candidati ufficiali del Centro Martin Pfister (ZG) e Markus Ritter (SG) una trentina di semplici cittadini si lanciano nella corsa per il Consiglio federale.

(Keystone-ATS) Senza alcuna esperienza politica, sperano di succedere alla consigliera federale Viola Amherd alla guida del Dipartimento federale della difesa (DDPS).

In generale, ogni persona avente diritto di voto può aspirare a diventare consigliere federale e, come accade in ogni elezione da parte dell’Assemblea federale, anche questa volta si sono annunciati diversi privati cittadini senza appartenenza partitica. Tra questi, Ebby Guirao imprenditrice friburghese di 42 anni nata in Ticino.

La Guirao gestisce una piccola azienda, “Stop Soleil”, specializzata nell’installazione di pellicole per finestre. L’annuncio della partenza di Viola Amherd l’ha spinta a partecipare alla corsa per il Governo. “Sono molto interessata al posto e in particolare a questo dipartimento, che ha parecchi problemi”, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS.

Madre di due figli, pur non avendo alcuna esperienza politica, la Guirao punta sulle sue capacità di imprenditrice e sulla sua forza di carattere per ricoprire il ruolo di consigliera federale. “La mancanza di esperienza politica non deve essere un ostacolo”, ha aggiunto.

La Guirao spiega così il suo legame con la politica: “ne parlo spesso con la mia famiglia e la politica è parte integrante della mia vita. Se non mi sono impegnata prima, è perché avevo altre priorità”.

Dopo la nascita in Ticino, la cittadina svizzera ha trascorso la sua infanzia nella regione della Broye friburghese, nonché alcuni anni nella Repubblica Dominicana, dove il padre ricopriva incarichi diplomatici. Al suo ritorno, ha ottenuto un attestato federale di capacità (AFC) in pittura. Si è poi dedicata per un breve periodo alla consulenza finanziaria, prima di rilevare l’azienda di famiglia di un amico.

La Guirao ha cercato in un primo momento di aderire al Centro, ma non ci è riuscita. Ha quindi deciso di candidarsi come indipendente. Finora i servizi del Parlamento hanno ricevuto una trentina di candidature. Tuttavia, come vuole la consuetudine, non rendono pubblici i nomi dei candidati non appartenenti ai partiti.

Come detto, i due candidati ufficiali del Centro sono il consigliere di Stato di Zugo Martin Pfister e il consigliere nazionale di San Gallo Martin Ritter. Il gruppo parlamentare deciderà il “ticket” ufficiale il 21 marzo. L’Assemblea federale voterà il successore di Viola Amherd il 12 marzo.

Quel giorno potrebbero anche spuntare alcune candidature “selvagge” di parlamentari. Ieri il consigliere agli Stati Daniel Jositsch (PS/ZH) ha annunciato che non voterà per i due candidati proposti dal Centro, proponendo una persona più adatta per il DDPS, come ad esempio il “senatore” Werner Salzmann (UDC/BE). Anche in questo caso le reali chance per un’elezione sono però deboli. Nessuno contesta al partito centrista il suo unico seggio in Consiglio federale.