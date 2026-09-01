Oltre mille le vittime delle inondazioni in Nepal e Tibet

Keystone-SDA

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È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal: lo affermano le autorità locali.

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(Keystone-ATS) Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra mille.

Secondo l’autorità nazionale nepalese per la gestione dei disastri, ripresa dalla Cnn, le persone disperse in Nepal sono al momento 3.916. Stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi, in Tibet risultano disperse 546 persone. Sono quindi almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera.