The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

OpenAI, accordo miliardario con Amd per l’acquisto di chip

Keystone-SDA

OpenAI, la società madre di ChatGpt, ha chiuso un accordo miliardario per l'acquisto di chip da Amd. Lo riporta il Financial TImes.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le aziende non hanno indicato un importo totale per la transazione, ma i dirigenti di OpenAI stimano che la messa in funzione di 1 GW di capacità costi circa 50 miliardi di dollari, di cui due terzi spesi per i chip e l’infrastruttura di supporto.

L’intesa potrebbe portare il gruppo di ChaptGpt a detenere una quota del 10% circa del costruttore di semiconduttori. Nell’ambito dell’accordo, Amd emetterà dei warrant a favore di OpenAI per acquistare 160 milioni di azioni Amd a un prezzo di 0,01 dollari.

L’intesa arriva, inoltre, due settimane dopo l’annuncio da parte di Nvidia, rivale di Amd, di un investimento di 100 miliardi di dollari in OpenAI, con le due aziende che si impegnano a implementare 10 GW di nuova capacità di data center.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
55 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
32 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR