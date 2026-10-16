Ordine di evacuazione lungo la costa di Los Angeles per un incendio

Keystone-SDA

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Un incendio della vegetazione divampato sulle montagne a ovest di Los Angeles ha spinto le autorità a diramare avvisi di evacuazione a causa di forti venti che minacciano una rapida propagazione delle fiamme.

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(Keystone-ATS) L’incendio, denominato “Bryson Fire” dai vigili del fuoco, è stato segnalato per la prima volta intorno alle 17 ora locale di ieri a nord di Malibu, in California. Secondo il Dipartimento forestale e di protezione antincendio, circa un’ora e mezza dopo il rogo si era esteso su una superficie di 41 ettari. Il Dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles ha emesso un ordine di evacuazione per l’area di Encinal Canyon, a Malibu, mentre per le zone limitrofe sono stati diramati avvisi di evacuazione.

Il National Weather Service statunitense ha emesso un “Red Flag Warning” (allerta per condizioni meteorologiche a elevato rischio incendio) valido fino alla serata di sabato, segnalando che fattori come venti intensi e bassa umidità potrebbero favorire il propagarsi delle fiamme. L’agenzia ha previsto venti da nord-est a est con velocità comprese tra 32 e 65 km/h, e raffiche che potrebbero raggiungere gli 80-110 km/h. “Seguite le indicazioni dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Se potete farlo in sicurezza, verificate se i vostri vicini hanno bisogno di aiuto”, hanno dichiarato i funzionari della contea di Los Angeles in un avviso di emergenza rivolto ai residenti. “Se non vi sentite al sicuro a causa di un incendio nelle vicinanze… non aspettate un ordine ufficiale per allontanarvi”. Il “Bryson Fire” si è sviluppato a circa 32 chilometri a ovest del luogo in cui, nel 2025, si era verificato il “Palisades Fire” – che, insieme all’ “Eaton Fire”, ha devastato vaste aree di Los Angeles, causando lo sfollamento di migliaia di persone e 31 morti.

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