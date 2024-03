Ospedale svizzero cura bambini Striscia Gaza

(Keystone-ATS) L’ospedale pediatrico di Betlemme, gestito da un’organizzazione svizzera, sta curando 68 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza. Lo ha comunicato l’associazione Aiuto Bambini Betlemme, sottolineando il grande lavoro di personale di cura e assistenti sociali.

Il gruppo di 68 bambini è arrivato a Betlemme a metà marzo, ha reso noto oggi l’organizzazione con sede a Lucerna. Si tratta della prima volta dall’inizio del conflitto il 7 ottobre che persone sono state fatte evacuare dalla Striscia di Gaza e portate in Cisgiordania.

La struttura ospedaliera di Betlemme accoglie inoltre un altro gruppo di bimbi della Striscia di Gaza che si trovavano in Israele per cure al momento dello scoppio della guerra, e che non sono più potuti tornare casa. In totale si tratta di sette persone.

Ospedale attivo da 60 anni

Il nosocomio pediatrico, secondo sue stesse informazioni, lavora in stretto contatto col Ministero della salute palestinese e si mette a disposizione per accogliere i bambini della Striscia di Gaza che ne hanno bisogno.

Aiuto Bambini Betlemme, organizzazione cattolica, finanzia e gestisce l’ospedale in Cisgiordania da 60 anni. Il funzionamento è affidato a personale locale e la struttura fornisce lavoro a 250 persone.