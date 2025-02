Papa: notte serena e colazione in poltrona

Keystone-SDA

La notte del Papa, al Gemelli di Roma da venerdì scorso, "è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona".

(Keystone-ATS) Lo fa sapere il Vaticano in un aggiornamento sul Pontefice che ieri pomeriggio per venti minuti ha ricevuto la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Ieri sera nel bollettino serale il Vaticano parlava di un “lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori”. Bergoglio sta curando una polmonite bilaterale.