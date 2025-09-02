Partners Group: ricavi e utile in crescita nel primo semestre

Keystone-SDA

Entrate e utile netto in crescita per Partners Group nel primo semestre dell'anno. Le commissioni di performance sono state più elevate di quanto previsto dagli analisti.

(Keystone-ATS) Nel periodo in rassegna l’impresa con sede a Baar (ZG) specializzata negli investimenti in altre società e nell’amministrazione patrimoniale ha registrato un aumento dell’utile netto del 14% su base annua a 578 milioni di franchi. Da parte loro i ricavi sono progrediti del 20% a 1,17 miliardi, indica un comunicato odierno di Partners Group, precisando che l’incremento è dovuto al forte aumento delle commissioni di performance. Queste ultime, quasi raddoppiate (+94%) rispetto all’anno precedente, si attestano a 314 milioni di franchi e rappresentano ora il 27% del fatturato.

L’utile operativo è stato di 733 milioni di franchi, con un incremento del 17% rispetto all’anno precedente.

Gli attivi in gestione sono aumentati del 17% a 174 miliardi di dollari, con una crescita annua di circa l’8% in franchi. Le commissioni di gestione fisse sono aumentate del 5%, a 854 milioni di franchi.

I risultati sono sostanzialmente in linea con le previsioni degli analisti consultati da Awp, mentre le commissioni di performance, come detto, sono state superiori alle aspettative.

Guardando al futuro, Partners Group ha confermato le previsioni per l’intero anno: continua a prevedere una domanda di attivi da parte dei clienti di 22-27 miliardi di dollari per il 2025, oltre a 4 miliardi di dollari derivanti dall’acquisizione di Empira Group. Le commissioni di performance dovrebbero rappresentare tra il 25% e il 40% dei ricavi.