Più di 46 milioni di entrate nelle biblioteche elvetiche

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scorso anno le biblioteche pubbliche della Svizzera hanno registrato 46,3 milioni di entrate, ossia 7,4 milioni in più che nel 2022. Il numero totale di utenti attivi è rimasto stabile a 1,7 milioni, indica oggi l’Ufficio federale di statistica (UST).

La Svizzera conta 1498 biblioteche, un numero in leggero aumento rispetto all’anno precedente (1484), precisa l’UST. In media, il Paese ha 16,7 biblioteche per 100’000 abitanti. Più che altre istituzioni culturali come musei e cinema.

Nel 2023, le biblioteche hanno dato in prestito un po’ più di 40 milioni di libri e altri media fisici, una cifra stabile rispetto all’anno precedente. Hanno attirato nuovamente molta gente: l’UST ha contato più di 79’000 eventi organizzati contro i circa 70’000 del 2022.

Erano 8607 i collaboratori salariati, per un totale di 4337 equivalenti a tempo pieno, attivi lo scorso anno nelle biblioteche elvetiche. A questi si sono aggiunti 2339 volontari.