Democrazia diretta in Svizzera
Pilatus inaugura nuovo stabilimento in Spagna

Pilatus ha inaugurato un nuovo stabilimento in Spagna. L'ampliamento delle capacità consentirà di venire incontro all'elevata domanda dei modelli di velivoli PC-12 e PC-24, ha indicato oggi il costruttore aeronautico con sede a Stans (NW).

(Keystone-ATS) “Per soddisfare la crescente richiesta dei nostri aerei abbiamo deciso di aprire una nuova unità produttiva a Siviglia”, ha afferma il CEO Markus Bucher, presente all’inaugurazione, citato in un comunicato. “La Spagna è un paese con una lunga tradizione nel settore aeronautico, un’eccellente rete di subappaltatori e fornitori, ottimi istituti di formazione, personale altamente qualificato e un contesto favorevole agli investimenti. Pilatus desidera ringraziare il governo spagnolo, le autorità locali dell’Andalusia e l’agenzia di promozione economica TRADE per l’eccellente supporto fornito al nostro progetto”.

Alla cerimonia erano presenti varie autorità politiche locali e nazionali. Come gran finale, la pattuglia acrobatica Mirlo dell’aeronautica militare spagnola ha sorvolato lo stabilimento dimostrando le prestazioni del PC-21: un momento accolto con grande entusiasmo, stando a Pilatus. Attualmente sul posto lavorano circa 75 dipendenti, ma per il prossimo anno è previsto un’ulteriore espansione dell’organico.

