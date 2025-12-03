Pilatus inaugura nuovo stabilimento in Spagna

Keystone-SDA

Pilatus ha inaugurato un nuovo stabilimento in Spagna. L'ampliamento delle capacità consentirà di venire incontro all'elevata domanda dei modelli di velivoli PC-12 e PC-24, ha indicato oggi il costruttore aeronautico con sede a Stans (NW).

1 minuto

(Keystone-ATS) “Per soddisfare la crescente richiesta dei nostri aerei abbiamo deciso di aprire una nuova unità produttiva a Siviglia”, ha afferma il CEO Markus Bucher, presente all’inaugurazione, citato in un comunicato. “La Spagna è un paese con una lunga tradizione nel settore aeronautico, un’eccellente rete di subappaltatori e fornitori, ottimi istituti di formazione, personale altamente qualificato e un contesto favorevole agli investimenti. Pilatus desidera ringraziare il governo spagnolo, le autorità locali dell’Andalusia e l’agenzia di promozione economica TRADE per l’eccellente supporto fornito al nostro progetto”.

Alla cerimonia erano presenti varie autorità politiche locali e nazionali. Come gran finale, la pattuglia acrobatica Mirlo dell’aeronautica militare spagnola ha sorvolato lo stabilimento dimostrando le prestazioni del PC-21: un momento accolto con grande entusiasmo, stando a Pilatus. Attualmente sul posto lavorano circa 75 dipendenti, ma per il prossimo anno è previsto un’ulteriore espansione dell’organico.