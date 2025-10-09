Politecnico Zurigo rimane migliore Alta scuola continentale
Il Politecnico federale di Zurigo (ETH) rimane la migliore Alta scuola dell'Europa continentale, secondo l'ultima classifica pubblicata oggi dalla rivista specializzata "Times Higher Education" (THE). A livello globale occupa l'11esimo posto.
(Keystone-ATS) La Svizzera si mostra stabile, scrive THE in un comunicato. Se l’ETH conserva il suo posto, il Politecnico federale di Losanna (EPFL) perde tre posizioni arrivando 35esimo.
La top 10 resta dominata dalle storiche istituzioni anglosassoni. L’Università di Oxford, nel Regno Unito, è considerata la migliore al mondo, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (Usa) e dall’Università di Harvard (Usa).
Anche se le prime posizioni sono occupate da Alte scuole occidentali, le università asiatiche stanno scalando la classifica, in particolare grazie agli atenei cinesi.
La valutazione della rivista THE si basa su 18 indicatori diversi che tengono conto di insegnamento, ricerca, trasmissione della conoscenza e apertura internazionale. In totale sono state prese in considerazione 2200 Alte scuole.