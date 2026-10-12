Dove trovare i soldi per finanziare la 13esima rendita AVS rendita pensionistica dell’AVS?
A dicembre le persone che percepiscondo una pensione svizzera riceveranno per la prima volta la 13esima rendita AVS. Il suo finanziamento, tuttavia, deve ancora essere garantito. Il 29 novembre il popolo voterà sulla proposta del Parlamento per finanziare questa rendita supplementare attraverso un aumento di 0,4 punti percentuali dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
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