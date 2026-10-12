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Dove trovare i soldi per finanziare la 13esima rendita AVS rendita pensionistica dell’AVS?

Moderato da:

Dirigo una squadra multilingue incaricata di coprire l’attualità degli svizzeri e delle svizzere all’estero per fornire loro le informazioni necessarie per partecipare alla vita politica nella Confederazione. Dopo gli studi in scienze politiche a Neuchâtel e Berna, ho fatto i primi passi nel giornalismo multimediale presso Teletext poi alla RTS. Lavoro dal 2008 a SWI swissinfo.ch, dove ho occupato diverse funzioni giornalistiche e di quadro.

A dicembre le persone che percepiscondo una pensione svizzera riceveranno per la prima volta la 13esima rendita AVS. Il suo finanziamento, tuttavia, deve ancora essere garantito. Il 29 novembre il popolo voterà sulla proposta del Parlamento per finanziare questa rendita supplementare attraverso un aumento di 0,4 punti percentuali dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Cosa ne pensate? Dove bisogna reperire i 4-5 miliardi di franchi necessari ogni anno per finanziare questa riforma? Condividete con noi la vostra opinione!

>>> La posta in gioco il 13 novembre. Il nostro approfondimento:

Altri sviluppi

>>> La nostra analisi sull’approvazione dell’iniziativa per una 13esima rendita AVS:

Altri sviluppi

Partecipa alla discussione!

I contributi devono rispettare le nostre condizioni di utilizzazione. Se avete domande o volete suggerire altre idee per i dibattiti, contattateci!
N
nicky.barbieri@icloud.com
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I pensionati dovrebbero pagare questa IVA più alta, quindi in che modo li aiuterebbe azzerare il vantaggio della tredicesima mensilità?!

Pensioners would have to pay this higher VAT so how would it be helping them by wiping out the advantage of the 13th extra month?!

S
swiscat
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Dalle casse dello Stato bisogna prelevare l’oro della Banca nazionale: appartiene al popolo e con quello si può garantire la pensione AVS: si è versato per tutto questo e il popolo ne ha tutto il diritto; non c’è bisogno di aggiungere che il finanziamento debba essere garantito, ma è così che deve essere; non c’è bisogno che il popolo si esprima ancora il 29 novembre: il popolo ha già detto di sì e deve rimanere così; questa è la mia opinione, dopotutto si è versato per le rendite AVS

Aus der Staatskasse da muss man das Gold der Nationalbank mal nehmen es gehört dem Volk mit dem kann man AHV-Rente gesichert werden man hat einbezahlt für das alles und das Volk hat das zu gut da muss man nicht noch sagen die Finanzierung muss abgesichert werden jedoch man soll das da muss man nicht noch am 29 November noch von Volk abgestimmt werden das Volk hat ja gesagt und das muss auch so bleiben das meine Meinung schliesslich hat man einbezahlt für die HV Rente

D
Denise Farina-Amiel
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Considerato il modesto aumento di 0,4 punti percentuali, concordo con questa proposta del Parlamento. Ammiro sempre il modo in cui la Svizzera riesce SPESSO a trovare soluzioni semplici, ponderate e in grado di ottenere il consenso UNANIME di TUTTI.

Compte tenu du relèvement faible de 0,4 point de pourcentage, je suis d'accord sur cette proposition du Parlement. J'admire toujours la manière que la Suisse a de SOUVENT de trouver des solutions simples, réfléchies et pouvant faire l'unanimité de TOUS.

Anonima / Anonimo
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Inviare meno denaro all’ESTERO

Weniger Geld ins AUSLAND senden

Anonima / Anonimo
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Bisogna esaminare le voci di spesa più consistenti, quindi tagliare quelle che non sono strettamente necessarie. Costi annuali: sistema di asilo (Confederazione e Cantoni insieme) circa 6 miliardi; non contrarre debiti (gli interessi sul debito della Confederazione ammontano da soli a 1,3 miliardi); sicurezza sociale (Confederazione e Cantoni) 50 miliardi. Amministrazione generale: 7 miliardi. Un consiglio è quello di agire come in un’azienda: abbiamo bisogno di circa 4 miliardi. Aumentare le tasse non è un’opzione, bisogna risparmiare ovunque. In via prioritaria laddove non si tratta di spese direttamente destinate al popolo svizzero. È piuttosto semplice: AGIRE

Mann muss die grossen Posten anschauen, dann Posten die nicht direkt notwendig sind kürzen. Jährliche Kosten, Asylwesen Bund und Kantone zusammen cà 6 Mia., Keine Schulden machen, alleine Schuldenzinsen Bund 1.3 Mia., Soziale Sicherheit Bund und Kantone 50 Mia. Allgemeine Verwaltung 7 Mia. Ein Rat ist es zu tun wie in einem Unternehmen wir brauchen rund 4 Mia. Steuern erhöhen kein Thema es ist überall zu sparen. Prioritär dort, wo es nicht direkt für das Schweizer Volk ist. Recht einfach TUN

Werni Mueller
werner.mueller@kanton.sh
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La tredicesima rendita di vecchiaia per gli svizzeri all’estero potrebbe probabilmente essere pagata senza problemi grazie ai risparmi realizzati sulle prestazioni complementari. Inoltre, molti hanno versato i contributi all’assicurazione malattia per tutta la vita e ora devono provvedere autonomamente alla propria copertura sanitaria. Ma questo, ovviamente, non viene detto alla gente comune.

Die 13. Altersrente für Auslandsschweizer könnte wahrscheinlich mit den eingesparten Ergänzungsleistungen ohne weiteres bezahlt werden. Auch haben viele lebenslang die Krankenkasse bezahlt und müssen nun selbst für eine Krankenversicherung aufkommen. Aber das wird natürlich dem biederen Volk nicht erzählt.

D
Don Ron
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L'AVS è stata introdotta nel 1948 e la rendita veniva erogata a 65 anni. In media, con un po' di fortuna, si viveva di rendita per 10 anni.__Oggi si va ancora in pensione a 65 anni, ma l'aspettativa di vita è molto più alta. __Ciò significa che la rendita deve essere erogata per un periodo più lungo. In questo caso, anche l’età pensionabile dovrebbe essere innalzata. In molti paesi dell’UE l’età pensionabile è già di 66 e 67 anni, e alcuni stanno già pensando di aumentarla a 68. In questo modo il problema sarebbe risolto e, con alcune restrizioni nelle procedure di asilo e negli aiuti all’estero, non ci sarebbe alcun problema con l’AVS.

Die AHV wurde 1948 eingeführt und man erhielt die Rente mit 65. Im Durchschnitt lebte man mit ein bisschen Glück mit der Rente 10 Jahre.__Heute wird man noch immer mit 65 Pensioniert aber die Lebenserwartung ist viel grösser. __Das heisst die Rente muss länger ausbezahlt werden. In diesem Fall sollte auch das Pensionsalter erhöht werden. In vielen EU Ländern ist das Rentenalter bereits 66 und 67, und einige denken schon es auf 68 zu erhöhen. Somit wäre das Problem gelöst und mit Einschränkungen im Asylverfahren und Auslandshilfe gäbe es überhaupt kein Problem mit der AHV.

J
JustTheFacts
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"Da dove dovrebbero provenire i soldi per finanziare il pagamento della tredicesima pensione?"____Nel 2024, il governo svizzero ha rilasciato 496 permessi di soggiorno con visto d'oro. ____ A Zurigo il permesso costa 1 milione di franchi svizzeri, quindi è lecito supporre che ci siano centinaia di milioni sul conto bancario del governo pronti a finanziare il pagamento della tredicesima pensione.

"Where should the money come from to finance the 13th pension payment?"____In 2024, the Swiss Government issued 496 golden visa resident permits. ____In Zurich the permit costs CHF 1 million, so it is safe to assume there are hundreds of millions sitting in the Governments bank account ready for financing the 13th pension payment.

K
kkckkc
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Devo ammettere che sono molto confuso. Le società che gestiscono i fondi pensione hanno sempre avuto profitti elevati anche nei periodi di crisi. Durante la mia vita lavorativa il mercato azionario statunitense è passato da 2000 nel 1987 a 40.000 nel 2024, quindi perché abbiamo una crisi pensionistica?

Dove e come viene investito tutto il denaro che viene versato in questi fondi? Come viene gestito il rischio? Come vengono ridistribuiti i rendimenti?

Penso che dobbiamo guardare alle pensioni da questa prospettiva.

I must admit, I am super confused. Pensions funds companies always have healthy profits even during bad times. During my working life time the US stock market has gone from 2000 in 1987 to 40,000 in 2024 so why are we having a pensions crises?

Where and how is all the money being plowed into these funds being invested? How is the risk being managed? How are the returns being redistributed?

I think we need to look at pensions from this perspective.

Anonima / Anonimo
Anonima / Anonimo
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Il "governo" svizzero ha abbastanza soldi per finanziare la tredicesima...
Ehmm... l'argomento riguarda l'AVS... Non la pensione!!!
Alla fine... la pensione è il 2° pilastro!!!
L'AVS è stata istituita anni... anni fa (dopo la seconda guerra mondiale).
Tuttavia, come ho già detto, il governo svizzero ha abbastanza soldi per pagare ai propri cittadini il 13° "stipendio" dell'AVS.
Nel peggiore dei casi, è sufficiente sospendere la consegna di denaro a tutti coloro che non sono svizzeri.
È ora di pensare e di preoccuparsi per il vero popolo svizzero.

Swiss "government" has enough money to finance 13th pension payement...
Ehmm... the topic is about AVS... Not the pension !!!
Eventually... the pension IS the 2nd pillar !!
The AVS has been established years... years ago (after 2nd WW).
Nevertheless, as I said before, Swiss government HAS ENOUGH MONEY to pay to THEIR CITIZENS the13th AVS "salary ".
In a worse case, it's enough to suspend money delivery to everyone who are not Swiss.
It's time to THINK AND CARE TO THE TRUE SWISS PEOPLE.

P
Philippp
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Beh, l'IVA la pagate voi in quanto consumatori e non l'azienda che vende un prodotto o un servizio. Quindi, in pratica, state chiedendo ai consumatori di pagarla. E chi consuma la maggior parte del suo reddito? Suggerimento, non sono i ricchi....

Well, you pay the VAT as a consumer and not the company selling a product or service. So you are basically demanding consumers pay for it. And who consumes most of as share of his income? Hint, it 's not the rich....

S
Snowypalms
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I fondi per il pagamento della tredicesima AVS dovrebbero provenire da denaro destinato all'estero, ad esempio all'Ucraina. La riassegnazione ai nostri cittadini è la cosa più sensata. Tornare a quelli che pagano le tasse in Svizzera.

The funds for the AHV 13th payment should come from money going outside of Switzerland, for example to Ukraine. Redirection to our own citizens makes the most sense. Back to the ones who are paying Swiss taxes.

S
Sunshine
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Propongo una tassa sulle bevande zuccherate. Le bevande zuccherate sono un flagello per la salute: obesità, diabete, ecc. Tassando le bevande zuccherate, speriamo di ridurre l'aumento della spesa sanitaria, finanziando al contempo la tredicesima pensione.

Je propose une taxe sur les boissons sucrées. En effet, les boissons sucrées sont un fléau pour la santé : obésité, diabète etc.. En taxant les boissons sucrées, on a l'espoir de réduire l'augmentation des dépenses de l'assurance maladie simultanément au financement de la 13ème rente.

Anonima / Anonimo
Anonima / Anonimo
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Dal bilancio federale.

Aus dem Bundeshaushalt.

Anonima / Anonimo
Anonima / Anonimo
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Non ho ricevuto i documenti di voto. "mai pen rai".

Habe die Abstimmungsunterlagen nicht erhalten. "mai pen rai".

Anonima / Anonimo
Anonima / Anonimo
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Lo scopo di ogni azienda è massimizzare i profitti, tutto il resto è secondario. I profitti massimizzati vanno solo a beneficio di investitori e speculatori.
Pertanto, vale quanto segue: ottimizzare la produzione fornendo e gestendo strumenti, carburante, materie prime e manodopera è responsabilità degli imprenditori.
L'AVS e le casse malattia consentono alle aziende di operare offrendo ai lavoratori sicurezza e salute emotiva. Più sana e umorale è la forza lavoro, migliore è la produzione (i profitti). Garantire che i lavoratori stiano bene (in modo da ottenere prestazioni ottimali) è quindi responsabilità dell'azienda, non (tramite sussidi) del contribuente.
Gli investitori ricevono i profitti, non il contribuente, quindi tutto il rischio è a carico dell'investitore, senza garanzie o fideiussioni da parte del contribuente. Pertanto, tutti i sussidi alle aziende che non contribuiscono alla promozione del bene comune, o che non producono prodotti che hanno l'unico scopo di promuovere in modo sostenibile la prosperità della società, dovrebbero essere aboliti. Non si tratta di un pensiero rivoluzionario o progressista, ma logico ed evidente.

Der Zweck eines jeden Unternehmens ist die Profit Maximierung, alles andere ist zweitrangig. Die maximierten Gewinne kommen einzig Investoren und Spekulanten zu Gute.
Ergo gilt: Die Produktionsoptimierung mittels Bereitstellung und management von Werkzeug, Treibstoff, Rohstoffen und Arbeitskräften, ist Sache der Unternehmer.
AHV und Krankenkassen ermöglichen den Betrieb der Unternehmen indem sie den Arbeitern Sicherheit bieten, emotionale Gesundheit. Je gesünder und besser gelaunt die Arbeiterschaft, umso besser die Produktion (die Gewinne). Dass es den Arbeitskräften gut geht (damit sie optimal leisten) liegt demnach im Verantwortungsbereich des Betriebes, nicht (via Subventionen), in der der Steuerzahler.
Investoren erhalten Gewinnauszahlungen, nicht der Steuerzahler, deshalb geht das ganze Risiko auf den Investor, ohne Garantien oder Bürgschaft des Steuerzahlers. Daher sind alle Subventionen von Unternehmen welche nicht zur Förderung des Allgemeinwohls beitragen, bzw. welche nicht die Produkte produzieren, welche einzig den Zweck haben, den Wohlstand der Gesellschaft nachhaltig zu fördern, zu abzuschaffen. Das ist weder revolutionäres noch fortschrittliches Denken, das ist logisch und selbstverständlich.

B
Béa007
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Aumentare l'età pensionabile a 65 anni per tutti e poi a 66 anni.
Io ho 69 anni e continuo a lavorare perché devo farlo.
Sarebbe anche una buona idea distribuire mensilmente la famosa tredicesima AVS (se riusciamo a vederne il colore?!), visto che l'obiettivo è riuscire a sopravvivere con un'AVS leggermente più alta.

Augmenter l’âge de la retraite à 65 ans pour tous puis 66 ans.
J’en ai 69 et je travaille encore par obligation.
Il serait judicieux également de répartir mensuellement la fameuse 13ème rente d’AVS ( si on en voit la couleur ?!) puisque le but est de pouvoir survivre avec une AVS un peu augmentée

Anonima / Anonimo
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Béa007

Questo è esattamente ciò che è stato chiaramente respinto alle urne. L'innalzamento dell'età pensionabile è stupido e indesiderabile.

Genau das wurde an der Urne deutlich abgelehnt. Eine Erhöhung des Rentenalters ist dumm und nicht gewünscht.

Anonima / Anonimo
Anonima / Anonimo
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Prevedo che il governo troverà qualche scusa per non attuare il progetto AVS 13 mesi, o per ritardarlo con manovre burocratiche.

I predict that the government will find some weasel excuse not to implement the 13th month AVS project, or to delay it with bureaucratic maneuvers.

M
Moretto
@Anonima / Anonimo

Vogliamo ben sperare che la volontà del popolo venga rispettata. Tuttavia non sarebbe la prima volta che quando l'esito di una votazione fa storcere il naso nella terra degli orsi si tira fuori il piano B dal cassetto che, grazie alla tanto conclamata democrazia, viene messo in atto senza chiedere nulla a nessuno.

K
kanduri
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La Svizzera eroga ogni anno sussidi ai combustibili fossili per 12 miliardi di CHF!

Secondo il governo federale, oggi sono necessari 4,2 miliardi di franchi aggiuntivi per finanziarlo. Nei prossimi 5 anni, si stima che tale cifra crescerà fino a 5 miliardi di CHF.

Fonte:
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-100554.html

Ora solo le sovvenzioni concesse al trasporto su strada ammontano a oltre 6 miliardi di CHF. E i sussidi ai voli ammontano a oltre 1,7 miliardi di CHF.

Fonte:
https://portal-cdn.scnat.ch/asset/c49f6f41-eb79-5c7b-a46d-81bdbc97753a/Factsheet_Subventionen_D_rot_online.pdf

A me la risposta sembra abbastanza semplice. Eliminare i sussidi ai combustibili fossili per i voli e ridurli gradualmente nell'arco di 5-10 anni per il trasporto su strada. Soldi pronti per finanziare subito il tutto.

Switzerland gives away fossil fuel subsidies every year amounting to CHF 12 Billion!

As per the Federal Government, CHF 4.2 Billion are required additionally to finance it today. In the next 5 years, this is estimated to grow to CHF 5 Billion.

Source:
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-100554.html

Now just the subsidies given to road transport amounts to over CHF 6 Billion. And flight subsidies amount to over CHF 1.7 Billion.

Source:
https://portal-cdn.scnat.ch/asset/c49f6f41-eb79-5c7b-a46d-81bdbc97753a/Factsheet_Subventionen_D_rot_online.pdf

To me the answer seems quite easy. Remove fossil fuel subsidies for flights, and reduce it gradually over 5-10 years for road transport. Ready money to finance the whole thing right away.

Urs Anton Löpfe
UrsLoepfe
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@kanduri

Se integriamo questo con una tassa di sterzo sull'energia, avremo abbastanza soldi per l'AVS e non dovremo aumentare l'IVA o le imposte sui salari.

Wenn wir das ganze noch mit einer Energie-Lenkungsabgabe ergänzen haben wir völlig ausreihend Geld für die AHV und müssen, weder die Mehrwertsteuer noch die Lohnabgaben erhöhen.

P
Peter b
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@kanduri

@kanduri - sembra che tu abbia poca comprensione tecnica ed economica. Un Paese non può sopravvivere senza energia e trasporti. L'energia a basso costo può dare ai Paesi un vantaggio sugli altri. La Cina ha energia a basso costo grazie all'utilizzo delle proprie risorse (carbone, petrolio, gas naturale, uranio). La Cina dispone di energia a basso costo grazie all'utilizzo delle proprie risorse (carbone, petrolio, gas naturale, uranio).
Se la Svizzera non può esportare la propria produzione (prodotti farmaceutici, macchinari, ecc.), non ci saranno soldi per pagare le pensioni.
Come ha detto qualcun altro, dare soldi a cause improduttive al di fuori del Paese, come la Palestina e l'Ucraina, aiuta solo la crescita della popolazione mondiale e la domanda di cibo.

@kanduri -it seems you have little technical or economic understanding. A country can not survive without energy and transport. Low cost energy can give countries an advantage over other countries. China has low cost energy through the use of their own resources (coal, oil, natural gas, uranium). They make sufficient money so they can bargain to obtain cheaper imported materials such as coal from Australia, Canada, Indonesia and South Africa or oil & natural gas from Russia and middle east.
If Switzerland can not export their manufacturing (pharmaceuticals, machinery etc) then there will be no money to pay pensions.
As someone else has said giving money to unproductive causes outside the country such as Palestine and Ukraine only helps world population growth and demand for food.

A
Auswandern
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Dovreste tenere a freno il Consiglio federale perché state ancora spendendo ingenti somme di denaro all'estero invece di destinarle all'AVS! E allo stesso tempo cancellate le importanti conquiste della politica sociale svizzera (ritorno della borghesia), a voi non interessa affatto, perché siete lontani dalla gente da molto tempo e non risentite realmente dei vostri privilegi.

Man sollte den Bundesrat an die Kandare nehmen denn Sie geben nach wie vor Unsummen ins Ausland aus anstatt dieses Geld für die AHV zu reservieren! Unter gleichzeitigem Herunterfahren der für die Schweiz wichtigen Errungenschaften bei der Sozialpolitik ( Retourkutsche der Bürgerlichen ) Es interessiert Sie überhaupt nicht, sind Sie ja schon lange Abgehoben vom Volk und mit Ihren Privilegien auch nicht wirklich betroffen.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

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