Maya Graf: “Decidiamo anche per i nostri connazionali che vivono nei Paesi dell’UE”

"La situazione attuale richiede molto coraggio", afferma Maya Graf. Balz Rigendinger / Swissinfo

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 19: Anche la consigliera agli Stati dei Verdi Maya Graf difende in Parlamento gli interessi degli svizzeri e delle svizzere all’estero. Nella nostra serie "La Quinta Svizzera sotto la Cupola", spiega cosa la spinge a impegnarsi per questa categoria della popolazione.

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8 minuti

Nata nel 1963, Maya Graf siede dal 2019 nel Consiglio degli Stati per i Verdi e il Cantone di Basilea Campagna. In precedenza aveva fatto parte del Consiglio nazionale a partire dal 2001 e figura quindi tra i membri del Parlamento più esperti. Nel 2013 è entrata nella storia diventando la prima esponente ecologista a presiedere il Consiglio nazionale.

Si impegna in particolare sui temi dell’ambiente, del clima e della parità di genere. Da molti anni copresiede inoltre alliance F, l’organizzazione ombrello delle associazioni femminili svizzere.

Assistente sociale di formazione, Maya Graf è anche agricoltrice e vive nell’azienda agricola biologica di famiglia. Un percorso che spiega anche il suo impegno a favore delle questioni agroecologiche. Maya Graf è sposata e madre di due figli adulti.

La Quinta Svizzera sotto la Cupola A differenza della Francia o dell’Italia, che prevedono circoscrizioni elettorali per la loro diaspora, gli svizzeri e le svizzere all’estero non hanno una rappresentanza diretta a Palazzo federale. Ciò non significa che i loro interessi non vengano presi in considerazione. Più di 60 parlamentari (su 246) sono membri dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”Collegamento esterno. Durante le sessioni, li intervistiamo per la nostra serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”.

Swissinfo: Qual è stata per lei la priorità durante l’ultima sessione?

Maya Graf: Senza dubbio il pacchetto per la stabilizzazione e lo sviluppo delle relazioni tra la Svizzera e l’Unione Europea. Si tratta di uno dei dossier più importanti che ci sia mai stato affidato in Parlamento. Con esso consolidiamo per i prossimi decenni le relazioni economiche e culturali, già oggi proficue, con i nostri vicini più prossimi. È una grande responsabilità.

Come ha vissuto questi dibattiti?

In Consiglio degli Stati non ci siamo resi sufficientemente conto del fatto che questo dossier è di un’importanza cruciale per le generazioni future. Molti di noi appartengono alla generazione dei baby boomer e la maggior parte dei membri del Consiglio ha più di 60 anni. Non vivremo più tutte le conseguenze delle decisioni che prendiamo oggi. Stiamo quindi decidendo per i nostri discendenti.

Mi rammarica molto che, nonostante ciò, il dibattito parta il più delle volte dalla situazione attuale. Si presume che tutto rimanga com’è, purché non si cambi nulla. Eppure i nostri accordi bilaterali si stanno indebolendo. Devono essere adeguati a esigenze in costante evoluzione.

Inoltre, ci troviamo a dover prendere decisioni in un contesto sempre più incerto, in cui il potere prevale sul diritto, persino in un Paese altamente democratico come gli Stati Uniti. Anche per questo motivo, la sicurezza economica e culturale con i vicini nel nostro continente assumerà un’importanza sempre maggiore.

Nel dibattito preliminare, il consigliere federale Beat Jans ha posto l’accento anche sull’interesse delle cittadine e dei cittadini svizzeri residenti all’estero. Come è stata accolta questa sua osservazione?

Mi sono chiesta: perché nessuno l’ha mai detto prima? Troppo spesso abbiamo la sensazione di prendere le decisioni per noi stessi – qui e ora. Ma in realtà decidiamo anche per gli oltre 460’000 svizzeri e svizzere che vivono e lavorano nei Paesi dell’UE.

Purtroppo, spesso si dimentica che anche loro godono degli stessi diritti e hanno bisogno degli stessi diritti che noi garantiamo ai cittadini e alle cittadine dell’UE in Svizzera. Ciò vale del resto anche per i nostri figli e nipoti, che naturalmente desiderano viaggiare, studiare e lavorare in Europa.

Quali altri temi l’hanno particolarmente impegnata in questa sessione autunnale?

L’accordo con il Mercosur e il paradosso che ne deriva. È interessante notare che molti dei critici dell’UE e dei Bilaterali III in Consiglio degli Stati provengono proprio dai partiti dell’economia, ossia dal Partito liberale radicale e dal Centro. La cosa sorprende ancora di più se si ricorda come è stato discusso il Mercosur in Parlamento. In quell’occasione tutti si sono espressi con grande convinzione a favore della conclusione dell’accordo, possibilmente senza modificare le condizioni quadro, ad esempio per quanto riguarda la foresta amazzonica o i diritti umani.

Le stesse persone che allora sottolineavano l’urgente necessità economica di quell’accordo respingono ora un’intesa con il principale partner commerciale della Svizzera, vale a dire l’UE. Considerate le proporzioni, è qualcosa di assolutamente incomprensibile. Attualmente la Svizzera esporta verso i Paesi del Mercosur appena l’1,4%, mentre verso l’UE il 51%. Le proporzioni non sono davvero paragonabili.

Come vede il ruolo della Svizzera nel mondo?

Il mondo sta diventando sempre più incerto. Assistiamo a spostamenti negli equilibri di potere. Purtroppo le democrazie regrediscono invece di progredire. Per la Svizzera si tratta di una situazione difficile: un Paese che è sempre stato aperto al mondo e che, fortunatamente, dispone ancora oggi di una democrazia solida. Le condizioni attuali richiedono molto coraggio nel promuovere il cambiamento. La Svizzera deve adattarsi. Allo stesso tempo, però, dobbiamo restare fedeli ai nostri valori democratici fondamentali: democrazia, Stato di diritto e diritti umani.

Inoltre, la Svizzera è fortemente colpita dalla crisi climatica. Molti non vogliono riconoscerlo, ma è una realtà. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle proprio quest’estate con una siccità estrema e continuiamo a sperimentarlo nel corso dell’autunno. Le ondate di calore sono costate vite umane e gli eventi meteorologici estremi continueranno a colpire le popolazioni delle regioni montane.

Di fronte a tutto questo dobbiamo agire. E possiamo farlo solo insieme: con i nostri partner europei e, a livello globale, attraverso obiettivi comuni di protezione del clima. Per questo accoglierei con grande favore il fatto che la Svizzera continui a svolgere un ruolo di primo piano nella lotta contro il cambiamento climatico.

Lei fa parte del gruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”. Perché si impegna per questa categoria della popolazione?

Bisogna risalire al mio ruolo di presidente del Consiglio nazionale nel 2012. All’epoca effettuai diversi viaggi all’estero e, in quell’occasione, entrai ripetutamente in contatto con le ambasciate elvetiche e con la comunità degli svizzeri all’estero. Inoltre, i nostri connazionali residenti all’estero sono in genere molto sensibili alle tematiche ecologiche e sociali.

Molti di loro votano per i Verdi, cosa che mi fa molto piacere. Più in generale, sono convinta che gli svizzeri e le svizzere all’estero siano molto importanti per il nostro Paese. Apportano stimoli provenienti dall’esterno e una certa apertura mentale. Per un piccolo Paese caratterizzato da maggioranze politiche di orientamento piuttosto conservatore, questo è un elemento positivo. Altrimenti corriamo il rischio di concentrarci troppo su noi stessi.

Se dovesse emigrare, dove si stabilirebbe?

Il primo Paese che mi viene in mente è il Canada, una terra da sogno per molte persone. Ho avuto la fortuna di visitarlo più volte e ho anche dei buoni amici che vivono lì. Da persona profondamente legata alla natura, sono affascinata dai suoi paesaggi e dalle persone che vi abitano, nelle quali riconosco molte affinità con noi. Come previsto anche dai piani dell’UE, la Svizzera potrebbe collaborare molto più strettamente con il Canada. È un Paese che ci somiglia e con cui condividiamo numerosi valori.

Articolo a cura di Pauline Turuban

Tradotto dal tedesco e verificato da mar

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