Mathilde Crevoisier Crelier: "La Svizzera sopravvaluta il suo potere sulla scena internazionale".

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 11: La consigliera agli Stati socialista Mathilde Crevoisier Crelier sostiene una Svizzera aperta al mondo. Nell'ambito della nostra serie di interviste "La Quinta Svizzera sotto la Cupola", ripercorre il suo impegno politico a favore delle svizzere e degli svizzeri all'estero.

Eletta nel dicembre 2022, Mathilde Crevoisier Crelier è passata dalla politica locale del Giura al Consiglio degli Stati. La socialista è subentrata a Elisabeth Baume-Schneider quando quest’ultima è stata eletta in Consiglio federale.

Formatasi come traduttrice, la 45enne giurassiana è molto attiva sul fronte dell’istruzione, dell’uguaglianza e dell’ambiente. Il suo impegno a favore degli svizzeri e delle svizzere all’estero riflette la sua visione di un mondo che va oltre i confini nazionali.

La Quinta Svizzera sotto la Cupola: A differenza della Francia o dell’Italia, che prevedono circoscrizioni elettorali per la loro diaspora, gli svizzeri e le svizzere all’estero non hanno una rappresentanza diretta a Palazzo federale. Ciò non significa che i loro interessi non vengano presi in considerazione. Più di 60 parlamentari (su 246) sono membri dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero” Collegamento esterno. Ogni settimana di sessione, diamo la parola a uno di loro nella nostra nuova serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”.

Swissinfo: Qual è stata la sua priorità durante questa sessione?

Mathilde Crevoisier Crelier: La priorità di questa sessione è stata il programma di riduzione del budget della Confederazione per il periodo 2027-2029, che prevede una serie di tagli che riguardano direttamente gli svizzeri e le svizzere all’estero. Una delle misure più emblematiche è stata l’abolizione del sussidio per il mandato internazionale della SSR. Mercoledì il Consiglio degli Stati ha respinto questa proposta, che avrebbe comportato tagli a TV5 Monde, 3sat e Swissinfo, un’importante offerta informativa per le circa 800’000 persone di nazionalità svizzera che vivono all’estero. Sono stati invece accettati altri tagli che riguardano l’Organizzazione degli svizzeri all’estero, che fornisce importanti servizi alla Quinta Svizzera.

Allo stesso tempo, abbiamo discusso l’iniziativa popolare dell’Unione democratica di centro (UDC/destra conservatrice), che mira a limitare il numero di persone che vivono in Svizzera a 10 milioni. Abbiamo raccomandato chiaramente al popolo di respingere questo testo senza un controprogetto. Si tratta di un segnale importante, perché l’iniziativa avrebbe conseguenze sull’accordo di libera circolazione [con l’Unione Europea, ndt] e complicherebbe la mobilità degli svizzeri e delle svizzere all’estero.

Come vede la Svizzera nel mondo in questo momento?

Credo che la Svizzera sopravvaluti il suo potere sulla scena internazionale. Lo si è visto nelle relazioni con l’Unione Europea (UE), con il fallimento dei negoziati sull’accordo quadro del 2021. Alla vigilia delle discussioni sui Bilaterali III, ci siamo resi conto del rischio di isolamento se la Svizzera si fosse dimostrata troppo arrogante. La tradizione del “cherry picking” – approfittare di vantaggi come la libera circolazione senza offrire abbastanza in cambio – mi sembra problematica. Nutro quindi grandi speranze per i Bilaterali III, sui quali voteremo l’anno prossimo.

Perché si occupa dell’elettorato svizzero all’estero?

È una comunità importante, non solo in termini numerici, ma anche perché la diaspora svizzera è ambasciatrice del nostro Paese. A mio avviso, è fondamentale aumentare la partecipazione politica di questo gruppo, soprattutto perché i tassi di astensione sono in aumento. Consentire a questi cittadini e cittadine di votare da qualsiasi parte del mondo ci ricorda quanto siano importanti i nostri diritti civici, anche se a volte in Svizzera li diamo per scontati.

Quali sono i suoi legami con la comunità svizzera all’estero?

Ho viaggiato molto, soprattutto in Medio Oriente, dove ho lavorato come ricercatrice archeologica, e ho vissuto negli Stati Uniti per un anno quando ero bambina. Ma quando sono all’estero, cerco di aprirmi al mondo piuttosto che cercare altre persone svizzere.

Quali successi ha ottenuto nella difesa degli interessi della Quinta Svizzera?

È una vittoria che deve ancora arrivare, ma spero che venga respinta l’iniziativa dell’UDC che chiede di ridurre il canone radiotelevisivo da 335 a 200 franchi. Una tale riduzione causerebbe enormi problemi, sia in Svizzera che all’estero. Mi impegnerò molto in questa campagna, perché l’informazione è la base per i collegamenti e i contatti.

Ha anche subito delle sconfitte?

Non ho subito sconfitte particolari, ma le restrizioni finanziarie stanno causando molti danni. Impediscono alla Svizzera di brillare come dovrebbe e danno l’impressione che un Paese capace di fare tanto si tagli fuori, indebolendo i suoi legami con la comunità internazionale e con i suoi cittadini e le sue cittadine all’estero.

Ritiene che gli interessi dell’elettorato all’estero siano sufficientemente rappresentati nel Parlamento svizzero?

La diaspora svizzera è ben organizzata. Come parlamentari, riceviamo regolarmente informazioni sulla cittadinanza all’estero, in particolare tramite la Gazzetta Svizzera (Schweizer Revue)Collegamento esterno. Ma di fronte ai numerosi gruppi di interesse presenti in Parlamento, la difesa degli svizzeri e delle svizzere all’estero non è una priorità per la maggioranza del Parlamento.

Se dovesse emigrare, dove si stabilirebbe?

Mi piace cambiare aria. Quindi non cercherei necessariamente un Paese che assomigli alla Svizzera. Il Medio Oriente ha avuto un effetto profondo su di me e per questo continua ad attirarmi. Se dovessi emigrare, probabilmente sceglierei di tornare lì.

