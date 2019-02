Il villaggio di Verbier, nel canton Vallese, un esempio della notevole espansione urbana degli ultimi decenni in Svizzera. (Keystone)

La proposta di congelare i terreni edificabili in Svizzera non supererà la prova delle urne. Secondo le proiezioni del voto pubblicate dalla SSR, quasi due terzi dei votanti hanno bocciato l'iniziativa dei Giovani Verdi.

Gli ecologisti intendevano limitare, in modo determinato, le zone edificabili complessive in Svizzera, allo scopo di frenare la crescente distruzione degli spazi verdi. In base all’iniziativa popolare “Fermare la dispersione degli insediamenti – per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)Link esterno”, nuove zone abitabili potevano essere autorizzate solo se delle aree di dimensioni equivalenti e con un potenziale di resa agricola sarebbero state declassate.

Colmare le lacune attuali

Questa proposta era sostenuta dai partiti politici di sinistra (Verdi, Partito socialista, Partito del lavoro), secondo i quali l’attuale Legge sulla pianificazione territoriale (LPT) non impedisce l'espansione urbana e il sacrificio di spazi verdi. A loro avviso, l'iniziativa avrebbe consentito di colmare le lacune dell'attuale legislazione e di preservare più efficacemente il paesaggio.

Nonostante il chiaro responso delle urne, il co-presidente dei Giovani Verdi Kevin Morisod, considera che l'iniziativa ha permesso di tenere un ampio dibattito sull'assetto del territorio. Ciò dovrebbe avere un effetto positivo in vista delle prossime discussioni sulla nuova revisione della Legge sulla pianificazione del territorio.

Morisod ha inoltre rilevato che vi era una troppo “ampia alleanza” di oppositori all’iniziativa, mentre i promotori disponevano soltanto di un piccolo budget per la loro campagna politica. L'opposizione è stata inoltre particolarmente attiva, dato che per questo appuntamento con le urne vi era un solo tema sottoposto a votazione federale.

Proposta eccessiva

Il testo era invece combattuto dal governo, dalla maggioranza del parlamento e dai partiti di destra e di centro (compresi i Verdi liberali), che lo considerano superfluo e troppo restrittivo. Secondo gli oppositori, l'attuale legge consente già oggi di densificare efficacemente le abitazioni e di lottare contro la dispersione degli insediamenti. Con un congelamento completo delle zone edificabili verrebbero invece ignorati i bisogni della popolazione e dell'economia, nonché le specificità regionali.

L'iniziativa era "troppo estrema, troppo radicale" e la gente ne era ben consapevole, ha dichiarato il consigliere nazionale Jacques Bourgeois, direttore dell'Unione svizzera dei contadini (USP). Ai suoi occhi, questa proposta avrebbe congelato lo sviluppo economico del paese, senza tener conto del fatto che la popolazione continua a crescere in Svizzera.

Secondo il deputato del Partito liberale radicale, è comunque chiaro che gli svizzeri vogliono lottare contro l'espansione urbana del territorio per mantenere la qualità della vita nel paese. Ma, a suo avviso, le basi giuridiche esistono già e devono ora essere attuate. In particolare, gli strumenti per rafforzare la densificazione sono già in atto e la loro attuazione deve proseguire.

Tendenza frenata

Con la crescita della popolazione, il numero di edifici è notevolmente aumentato negli ultimi decenni in Svizzera. Mentre nel 1960 le aree abitate coprivano circa 260'000 ettari, nel 2017 raggiungevano i 390'000 ettari.

Questa tendenza, andata essenzialmente a scapito delle zone agricole, è già stata in parte frenata negli ultimi anni con la revisione della LPT, approvata dal popolo nel 2013. In base alla normativa in vigore, le aree edificabili non devono superare la superficie necessaria a coprire il fabbisogno prevedibile dei prossimi 15 anni. Le aree che sono sovradimensionate devono essere ridotte.

Cos'è dispersione degli insediamenti? L'opuscolo d'informazione del governo svizzeroLink esterno per la votazione del 10 febbraio dà la seguente definizione: "Si parla di dispersione degli insediamenti quando villaggi e città crescono in modo disordinato. Le aree residenziali, le zone commerciali e le strade occupano così una quantità spropositata di terreno. La dispersione degli insediamenti genera anche costi elevati poiché le aree in questione devono essere urbanizzate, ovvero collegate con strade e allacciate alle reti idrica, elettrica e fognaria".

(Traduzione dal francese: Sonia Fenazzi)

