Prezzi alla produzione e all’importazione ancora in diminuzione

Keystone-SDA

Nel gennaio 2026 l'indice totale dei prezzi alla produzione e all'importazione è diminuito dello 0,2% rispetto al mese precedente, portandosi a 99,8 punti (dicembre 2025 = 100). Su base annua si registra una flessione del 2,2%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerge dai risultati dell’Ufficio federale di statistica (UST).

Rispetto al mese di dicembre 2025 l’indice dei prezzi alla produzione è sceso dello 0,2% e ha registrato un calo soprattutto per energia elettrica, strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche, prodotti petroliferi e suini da macello. Sono invece rincarati i prezzi degli orologi.

Da parte sua l’indice dei prezzi all’importazione è diminuito dello 0,5% e secondo l’UST il calo è stato determinato in particolare dai prodotti petroliferi, preparati farmaceutici come pure quelli di petrolio greggio e gas naturale. Sono diminuiti anche i prezzi di strumenti e forniture mediche e dentistiche, caffè verde, prodotti metallici, tablet, nonché quelli di elementi elettronici e schede elettroniche. Sono invece aumentati i prezzi di frutta a semi e a nocciolo, di metalli e di semilavorati metallici, nonché di ortaggi, meloni e patate.

