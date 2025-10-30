Procura Parigi, ‘cinque nuovi fermi per il furto al Louvre’

Keystone-SDA

Altre cinque persone, fra i quali uno dei principali sospetti, sono state fermate nel quadro dell'inchiesta sul furto al Louvre. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ai microfoni di Rtl.

(Keystone-ATS) “Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti, lo avevamo nel mirino”, ha precisato la procuratrice, aggiungendo che i gioielli, di un valore stimato di 88 milioni di euro, non sono stati ancora ritrovati.

In precedenza, il giornale Le Figaro aveva riferito che quattro persone erano state arrestate dalla polizia ieri sera intorno alle 20.00, nel 16esimo arrondissement di Parigi, nell’inchiesta sul clamoroso furto di 11 giorni fa al museo. Fra queste, stando a una fonte, “uno dei principali sospettati della rapina”.

Intanto, i primi due uomini sospettati di aver preso parte alla spettacolare rapina che ha fatto notizia in tutto il mondo, arrestati già sabato sera, sono ora ufficialmente indagati. I due, di 34 e 39 anni, sono stati accusati di “rapina organizzata e associazione per delinquere”, ha annunciato ieri sera la procura di Parigi. Si trovano in custodia cautelare.