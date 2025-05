Come si sono evoluti i problemi di strada a Berna

La squadra di Pinto ha sospeso il pattugliamento della zona della Schützenmatte a Berna in seguito a una serie di aggressioni. Keystone/Peter Klaunzer

Da vent'anni, il progetto Pinto sostiene le persone ai margini della società a Berna - e si trova ad affrontare sempre nuove sfide.

Vent’anni fa, Berna ha iniziato un nuovo capitolo del suo lavoro di sensibilizzazione con Pinto, una squadra incaricata di raggiungere le persone tossicodipendenti nelle strade della capitale. Ancora oggi, gli operatori sociali di Pinto attraversano la città, riconoscibili da lontano per i loro gilet rossi.

Dalla droga ai senzatetto

All’inizio del progetto, il panorama era dominato dalla scena aperta della droga nei pressi della stazione di Berna e dalle persone affette da grave dipendenza da alcol.

“All’epoca la dipendenza era in primo piano. Queste persone vivevano in condizioni molto precarie”, ricorda Silvio Flückiger, caposquadra e membro di Pinto fin dalla sua nascita.

Da allora, la scena della droga si è ridotta. E le persone dipendenti dall’eroina o dall’alcol sono invecchiate. Ma un altro fenomeno ha guadagnato terreno: i senzatetto e le persone con gravi problemi di salute mentale, il cui numero è in forte aumento.

Dieci anni fa, Pinto contava circa 14 senzatetto per le strade di Berna. Oggi sono 58.

Molti di loro sono arrivati dai Paesi vicini in cerca di una vita migliore e di un lavoro. “Ma ci sono anche molti svizzeri che hanno lavorato tutta la vita e alla fine del mese non hanno abbastanza soldi per mangiare”, spiega Silvio Flückiger.

Con l’aumento dei senzatetto, il lavoro sociale svolto da Pinto è diventato più complesso e a lungo termine. “Oggi molte persone sono ai margini della società perché sono uscite dal sistema. Non hanno diritto all’assistenza sociale o all’assicurazione sanitaria”.

Un’altra fonte di preoccupazione è la mancanza di cure per le persone con disturbi psichiatrici. “Molte di loro non sono in grado di seguire un percorso terapeutico, vivono per strada e interrompono ogni contatto”, spiega l’assistente sociale, che aggiunge che spesso queste persone soffrono di un senso di persecuzione.

Violenza in aumento

I membri dell’équipe di Pinto sono anche consapevoli di uno sviluppo sul campo: la violenza. Negli ultimi anni la soglia per passare alle vie di fatto sembra essersi abbassata.

Il personale di Pinto viene attaccato sempre più spesso. “Due anni fa, otto membri della squadra sono stati feriti in un solo anno. Coltelli e spray al peperoncino spuntano fuori più facilmente che in passato”, afferma Flückiger.

Meno droga, più senzatetto: in 20 anni alla Pinto, Silvio Flückiger ha visto le cose cambiare. SRF/Adrian Müller

Le ragioni di questa violenza sono molteplici. Alcune persone sono traumatizzate da passati migratori particolarmente violenti, spiega Flückiger. “Hanno imparato sulla strada che se sei in pericolo, devi difenderti per sopravvivere. Questo riflesso non scompare quando arrivano a Berna. È necessario discutere molto per allentare queste tensioni”.

Luoghi che restano

Le aree in cui Pinto lavora rimangono molto simili: intorno alla chiesa davanti alla stazione, la Heiliggeistkirche, alla Schützenmatte, e nel parco della Kleine Schanze la presenza di gruppi emarginati rimane marcata.

Ma Silvio Flückiger ci tiene a precisare: “La situazione è notevolmente migliorata rispetto agli inizi. Molti luoghi sono ora più misti; alla Kleine Schanze si vedono famiglie che giocano”. La vicina area di prostituzione è dal canto suo scomparsa.

Nonostante questi sviluppi positivi, tra alcuni cittadini persiste un senso di insicurezza, soprattutto nei pressi della stazione ferroviaria e della Heiliggeistkirche, dove si riuniscono le persone ai margini della società.

Per Silvio Flückiger, questa paura è generalmente infondata: “Quando c’è rumore o tensione, è tra persone ai margini della società. Per i passanti, in genere, non c’è alcun pericolo.”

