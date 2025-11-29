La settimana in Svizzera

All’inizio di novembre, i dirigenti di alcune grandi aziende elvetiche hanno regalato un orologio Rolex e un lingotto d’oro al presidente statunitense Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca per discutere dei dazi imposti alla Svizzera.

I dirigenti svizzeri che hanno offerto a Donald Trump un Rolex e un lingotto d’oro durante le discussioni sui dazi sono colpevoli di corruzione? Due parlamentari elvetici hanno presentato una denuncia penale presso il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

“Sono in gioco la credibilità delle nostre istituzioni, il rispetto dello Stato di diritto e la reputazione internazionale della Svizzera”, hanno scritto Raphaël Mahaim e Greta Gysin, entrambi del Partito ecologista (Verdi), in una lettera di sette pagine all’MPC, visionata dalla Radiotelevisione pubblica svizzera RTS.

All’inizio del mese, i dirigenti di sei grandi aziende svizzere (MSC, Rolex, Mercuria, Partners Group, MKS e Richemont) si sono recati alla Casa Bianca – “non a mani vuote”, come ha sottolineato il Blick giovedì – nel tentativo di convincere Trump che un accordo commerciale bilaterale sarebbe vantaggioso per entrambi i Paesi. Mahaim ha dichiarato alla RTS che la questione è se i CEO abbiano violato il Codice penale cercando di corrompere un pubblico ufficiale straniero.

“Questa scena irreale a cui hanno assistito la Svizzera e il mondo intero, con o leader industriali che inondano il presidente statunitense di doni di valore indecente […] – ciò che era impensabile solo pochi anni fa è diventato la norma?” si è chiesto. “È come nel Medioevo: signori che baciano le mani del monarca e letteralmente lo coprono d’oro per ottenere un favore! Nelle nostre società, nel XXI secolo, sono cose che non vogliamo vedere”.

“C’è la sensazione, da parte di alcuni nella Confederazione , che quanto avvenuto fosse molto vicino alla corruzione”, ha dichiarato al FT l’ex ambasciatore svizzero Daniel Woker. “Non sono sicuro che mostri il lato migliore della Svizzera. Mostra intrighi e affari, ben lontano dall’immagine di un Paese che si considera un pilastro di relazioni internazionali trasparenti e legittime.

Giovedì, il Financial Times ha scritto che “l’euforia svizzera per aver ottenuto dazi commerciali più bassi negli Stati Uniti ha lasciato il posto a una reazione negativa sulla ‘diplomazia degli oligarchi’”.

Ora la domanda è se l’MPC si occuperà del caso. Se lo farà, potrebbe avviare un’indagine. Il caso potrebbe poi finire davanti al Tribunale penale federale.