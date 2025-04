Oggi in Svizzera

I giornalisti investigativi stranieri evitano la Svizzera, temendo conseguenze legali in base alle severe leggi sul segreto bancario del Paese. Scrivere di dati bancari ottenuti tramite i cosiddetti “whistleblower” rimane infatti un reato penale in Svizzera.

“I giornalisti possono essere perseguiti se pubblicano dati ricevuti da ?? una persona che ha violato il segreto bancario”, ha confermato la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) al Tages-Anzeiger.

Nel 2022, oltre 100 giornalisti – tra cui reporter di Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Le Monde e Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) – hanno pubblicato articoli tratti da indagini su conti sensibili di clienti di Credit Suisse. Hanno rivelato, tra l’altro, l’esistenza di conti detenuti da ex capi dei servizi segreti egiziani accusati di torture e violazioni dei diritti umani, scrive il Tages-Anzeiger.

Una delle giornaliste, Cecilia Anesi del centro di giornalismo investigativo italiano IRPI, ha declinato l’invito a tenere una conferenza a Lugano dopo che le era stato “consigliato di non visitare la Svizzera” a causa del suo reportage. Non è la sola: anche Antonio Baquero dell’OCCRP e il giornalista tedesco Frederik Obermaier dicono di evitare la Confederazione, anche solo per uno scalo a Zurigo.

Nel dicembre 2022, il Governo svizzero ha autorizzato il Ministero pubblico della Confederazione a indagare su potenziali violazioni del segreto bancario nel caso Credit Suisse. Si cerca ancora la persona responsabile della fuga di dati.

Nel frattempo, sono state espresse preoccupazioni riguardo al fatto che l’attuale legislazione sul segreto bancario possa violare la libertà di stampa. . Nel febbraio 2023, la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter ha affermato: “Il Consiglio federale riconosce l’importanza della libertà dei media costituzionalmente garantita ed è pronto a condurre la revisione richiesta”.