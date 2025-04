Oggi in Svizzera

Lo fa, ad esempio, il Tribunale penale federale di Bellinzona. Nell’ambito di un progetto pilota, sta utilizzando un software per registrare automaticamente le udienze e anonimizzare le sentenze.

L’intelligenza artificiale viene utilizzata anche dalla polizia in fase di addestramento. Le ricercatrici e i ricercatori dell’Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna e dell’Università di Scienze Applicate di Zurigo ZHAW hanno sviluppato un avatar che le forze dell’ordine e i pubblici ministeri possono utilizzare per esercitarsi negli interrogatori di bambini, in particolare in situazioni più delicate, come per esempio casi di abuso sessuale. L’intelligenza artificiale simula un bambino, risponde alle domande e mostra le reazioni. Se le e gli agenti commettono errori durante l’addestramento, nessun bambino reale ne risente.

I tribunali e gli studi legali sperano che l’uso dell’IA possa ridurre il carico di lavoro. L’IA dovrebbe anche aiutare la psiche: in futuro, gli inquirenti non dovranno più spulciare migliaia di foto e video alla ricerca di materiale pedopornografico. Il software dovrebbe fornire automaticamente alle autorità una preselezione in base alla quale indagare ulteriormente.