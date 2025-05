Oggi in Svizzera

Lunedì, il Consiglio nazionale (camera bassa del Parlamento svizzero) ha iniziato una sessione speciale di tre giorni a Berna. In questo primo giorno ha adottato con 134 voti contro 56 una proposta per introdurre il principio dell’educazione senza violenza nel Codice civile .

Poiché le punizioni corporali sono già perseguibili penalmente, lo scopo di questa nuova norma è principalmente preventivo e simbolico. Secondo il consigliere nazionale liberale-radicale Philippe Nantermod, ciò non mette in discussione la libertà dei genitori di educare i propri figli.

Il tema più importante all’ordine del giorno di questa sessione speciale è comunque la tassazione individuale delle coppie sposate, una questione che occupa la Berna federale da più di due decenni.

Deputati e deputate discuteranno di un controprogetto a un’iniziativa popolare delle Donne del Partito liberale radicale (PLR, destra). Si tratta della proposta del Governo per porre fine alla discriminazione fiscale nei confronti delle coppie sposate, che attualmente pagano più tasse rispetto alle coppie non sposate. Il Consiglio nazionale discuterà anche di un nuovo assegno per l’assistenza all’infanzia.

La Camera bassa dovrebbe inoltre esprimersi su mozione che chiede il riconoscimento delle unioni straniere sul modello del PACS (Pacte civile de solidarité – trad: patto civile di solidarietà), una questione che preoccupa alcuni svizzeri e svizzere all’estero. Attualmente, la Svizzera non riconosce le unioni che dal profilo giuridico non arrivano al matrimonio e che non comportano modifiche dello stato civile, come succede invece con i PACS in Francia o in Lussemburgo.

Lo scopo di questa sessione speciale è di consentire a una delle due Camere di esaminare gli oggetti che non ha avuto il tempo di trattare durante la sessione ordinaria. All’ordine del giorno figurano quindi solitamente argomenti di secondaria importanza.