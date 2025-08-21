Oggi in Svizzera

Ancora un femminicidio in Svizzera: un uomo ha ucciso l’ex compagna e le due figlie avute insieme a lei. Il consigliere federale Beat Jans si è recato in Spagna per informarsi su come lì si combattono preventivamente i femminicidi .

Si parla di femminicidio quando un uomo uccide una donna perché è una donna. Spesso si tratta di una (ex) partner. Quest’anno in Svizzera sono già morte 22 donne in questo modo, più che in tutto il 2024, come riporta il Tages-Anzeiger. L’ultima vittima è un’algerina di 47 anni, accoltellata martedì a Corcelles, nel canton Neuchâtel, dal suo ex compagno. L’uomo ha ucciso anche le due figlie che avevano avuto insieme.

L’aumento di questi crimini preoccupa anche la politica. Il consigliere federale Beat Jans si è recato in Spagna, dove s’investe molto nella lotta contro la violenza sulle donne. Un registro centrale raccoglie i reati contro le donne e i potenziali autori vengono monitorati. Quasi ogni femminicidio è preceduto da segnali: spesso si tratta di una storia di violenza domestica e di una separazione recente.

Anche la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha commentato il crimine scioccante di Corcelles, lanciando un appello alle persone coinvolte affinché chiedano aiuto. “E noi dobbiamo ascoltarle”, ha dichiarato in un’intervista alla SRF. Le misure urgenti decise dal Consiglio federale a giugno prevedono, tra l’altro, più posti nei rifugi d’emergenza e una prevenzione rafforzata.