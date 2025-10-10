Oggi in Svizzera

Benché la popolazione straniera in Svizzera sia così numerosa, c’è anche chi, nonostante si sia costruito una vita nella Confederazione, è obbligato a partire. Swissinfo ha raccolto la testimonianza di Gabriela Purtschert, dell’Ecuador.

Sedici anni nella Confederazione, una carriera accademica esemplare, un dottorato in microbiologia all’Università di Zurigo, un cognome decisamente svizzero e una famiglia svizzera. Eppure, Gabriela rischia l’espulsione dal Paese. Questo perché, a differenza ad esempio dei suoi fratelli minori, la 36enne non ha il passaporto rossocrociato. “Devo lasciare il Paese, anche se ho vissuto qui più a lungo dei miei fratelli”, dice a Swissinfo.

La sua esclusione dalla cittadinanza svizzera è dovuta a un dettaglio giuridico: l’adozione da parte del padre svizzero è stata ufficializzata solo dopo la sua maggiore età, e ha perso così il diritto alla nazionalità.

Il suo contratto di lavoro presso Agroscope è terminato a gennaio e l’Ufficio della migrazione del Canton Zurigo non le ha rinnovato il permesso di soggiorno. Le è stato dunque ordinato di lasciare la Confederazione a metà ottobre. Senza un lavoro, non ha il diritto di viverci.

Mentre continua a cercare attivamente un impiego, ha presentato ricorso contro la decisione di espulsione. Ma cosa le riserverà il futuro, non lo sa ancora. Lei riesce a vederlo solo in Svizzera, “Paese a cui voglio dare qualcosa in cambio”, afferma.