Oggi in Svizzera

Tra i prodotti di cui chi ha lasciato la Svizzera per vivere all’estero sente più la mancanza, le patatine Zweifel e il mix di spezie Aromat hanno sicuramente un ruolo di primo piano.

Due marchi di culto dell’alimentazione elvetica (anche se in questo caso sarebbe forse più opportuno parlare di dipendenze) hanno annunciato un’alleanza che farà la gioia di molti: l ‘azienda Zweifel lancerà in dicembre un’edizione limitata di patatine chips all’Aromat.

Da ticinese che lavora a Berna, ogni tanto mi scordo delle differenze culturali e gastronomiche che separano le regioni linguistiche. L’Aromat non ha mai fatto parte della tradizione alimentare della mia famiglia e, se state leggendo qui questa notizia, è solo perché il mio scetticismo nel riportarla è stato asfaltato dai miei colleghi e colleghe della Svizzera tedesca. Parentesi editoriale chiusa.

Tutto è cominciato sui social media, scrive oggi 20minuten, con un tiktoker che ha creato un enorme “buzz” dopo aver suggerito l’unione dei due prodotti. La cosa non è sfuggita a Zweifel e Unilever, che produce il mix di spezie immancabile su (quasi) tutte le tavole elvetiche.

“Per una volta, l’idea di un prodotto non viene dal nostro dipartimento innovazione, ma direttamente da consumatori e consumatrici”, ha affermato Christoph Zweifel, CEO dell’azienda di patatine chips.