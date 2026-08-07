Oggi in Svizzera

Le ascensioni al Cervino, sul versante italiano, sono sospese. Su quello svizzero sono sconsigliate.

Un’enorme nube di polvere ha improvvisamente ricoperto il versante italiano del Cervino giovedì mattina. Una consistente massa rocciosa si è staccata con un fragore assordante. In seguito alla frana, l’associazione italiana delle guide alpine della regione ha sospeso le ascensioni con i propri clienti.

Sul versante svizzero della montagna, le guide di Zermatt avevano già sconsigliato le ascensioni a partire da metà luglio. Il problema: il persistente caldo, dopo un inverno con poca neve, sta sciogliendo il permafrost e destabilizzando le formazioni rocciose. Il rischio di caduta di massi è quindi particolarmente elevato.

Il Cervino non è un caso isolato. Anche l’Eiger è praticamente privo di neve quest’estate. Le finestre favorevoli per scalare la mitica parete nord della montagna sono sempre più ristrette. “Dobbiamo adattarci a queste nuove condizioni. Su molti itinerari le condizioni restano ottime”, dichiara alla Berner Zeitung la guida alpina Hansruedi Gertsch, che si rifiuta di cedere al pessimismo.