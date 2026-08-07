Oggi in Svizzera
Svizzeri e svizzere nel mondo, buongiorno.
Nel cuore della torpida estate, la saga degli F-35 tiene la Svizzera con il fiato sospeso. Da quando la Confederazione ha optato nel 2021 per l’acquisto del caccia statunitense, attorno al progetto continuano ad accumularsi polemiche.
La scelta di un modello statunitense anziché francese ha dapprima suscitato controversie, poi l’aumento sostanziale dei costi ha scosso il Paese. Due settimane fa, hanno fatto notizia i costosi e pesanti caschi dei piloti. E ora è la censura di un rapporto sul velivolo a fare scandalo.
Buona lettura!
L’F-35, il caccia statunitense acquistato dalla Svizzera, genera malessere negli Stati Uniti. Il Pentagono, rivela venerdì la RTS, ha vietato la pubblicazione di un rapporto potenzialmente critico sul velivolo. Si levano voci che denunciano un presunto tentativo di dissimulare le falle del velivolo.
“Si tratta di una manovra volta a mettere a tacere i problemi di modernizzazione dell’F-35”, afferma l’esperto aeronautico Bill Sweetman. “Penso che se questo rapporto fosse pubblicato, si constaterebbe che tutte le scadenze sono state rinviate. Ciò dimostra chiaramente che il programma sta incontrando difficoltà molto gravi”, dichiara.
L’F-35 è alle prese con problemi di modernizzazione che riguardano soprattutto l’hardware di bordo. Anche i sistemi di propulsione e raffreddamento pongono sfide logistiche, poiché il velivolo tende a surriscaldarsi. Uniti alla carenza di pezzi di ricambio, tutti questi fattori sfavorevoli spesso impediscono all’F-35 di svolgere le proprie missioni.
Il Dipartimento della difesa statunitense giustifica la censura del documento affermando che la sua pubblicazione comporterebbe “rischi per la sicurezza operativa”. Da parte loro, le Forze aeree svizzere tentano di rassicurare l’opinione pubblica. “Abbiamo ordinato un ulteriore lotto di pezzi di ricambio per poter far operare il velivolo, anche senza il supporto del costruttore”, spiega Cédric Aufranc, responsabile operativo degli F-35.
È soprattutto il tema dell’immigrazione ad essere stato determinante nella votazione del 14 giugno sull’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni!”, rivela un’analisi di VOX pubblicata mercoledì. Il popolo ha infine respinto il testo della destra conservatrice soprattutto perché non è stato convinto dall’introduzione di un tetto demografico.
Il 14 giugno, il 54,8% dell’elettorato ha respinto la limitazione della popolazione del Paese a dieci milioni di abitanti entro il 2050. Tuttavia, una larga maggioranza ha riconosciuto che la crescita demografica mette sotto pressione le infrastrutture, rivela l’analisi post-voto dell’istituto gfs.bern. Queste persone si dicono preoccupate dalla carenza di alloggi, dagli ingorghi stradali o dalla saturazione degli ospedali.
La questione dell’immigrazione era tuttavia al centro della decisione dell’elettorato. Il tetto alla popolazione proposto dall’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) è stato considerato troppo rigido, se non pericoloso, da una parte di coloro che hanno respinto il testo. La maggioranza di queste persone ha ritenuto che non costituisse una soluzione ai problemi della potenziale saturazione delle infrastrutture.
Al contrario, chi ha approvato il testo è stato mosso innanzitutto dal rifiuto dell’immigrazione e della crescita demografica; la saturazione delle infrastrutture figura più in basso nelle motivazioni di voto.
Le mietiture si sono concluse prima del consueto a causa della siccità. Verdetto: in alcune zone, i raccolti di fieno e mais sono considerati catastrofici. La Confederazione ha dunque deciso di ridurre i dazi doganali su alcuni cereali.
Per gli agricoltori, il 2026 sarà un anno negativo. A causa della siccità, la resa e la qualità dei cereali sono inferiori alla media. Per far fronte alla situazione, il Dipartimento federale dell’economia ha deciso di sospendere, dal 15 agosto al 31 ottobre, i dazi doganali sul mais fresco o insilato, nonché sul fieno e sull’insilato d’erba. Obiettivo: facilitare l’importazione di mais destinato all’alimentazione degli animali.
L’Unione svizzera dei contadini accoglie con favore questa sospensione. “Contribuirà a sostenere l’approvvigionamento di foraggio, attualmente difficile anche nei Paesi vicini. Questa misura aiuta dunque ad attenuare la situazione, sebbene solo sufficienti precipitazioni possono permettere un ritorno alla normalità”, ha dichiarato a Keystone-ATS il suo vicedirettore Michel Darbellay.
Finora, circa 1’100 aziende agricole hanno denunciato danni legati alla siccità all’assicuratore Grandine Svizzera. Secondo l’azienda, negli ultimi anni la richiesta di assicurazioni di questo tipo non ha smesso di aumentare.
Il riscaldamento climatico complica anche la vita degli alpinisti. Dopo un imponente smottamento sul versante meridionale del Cervino, le guide alpine italiane hanno sospeso le ascensioni. Anche la parete nord dell’Eiger diventa sempre più difficile da conquistare.
Un’enorme nube di polvere ha improvvisamente ricoperto il versante italiano del Cervino giovedì mattina. Una consistente massa rocciosa si è staccata con un fragore assordante. In seguito alla frana, l’associazione italiana delle guide alpine della regione ha sospeso le ascensioni con i propri clienti.
Sul versante svizzero della montagna, le guide di Zermatt avevano già sconsigliato le ascensioni a partire da metà luglio. Il problema: il persistente caldo, dopo un inverno con poca neve, sta sciogliendo il permafrost e destabilizzando le formazioni rocciose. Il rischio di caduta di massi è quindi particolarmente elevato.
Il Cervino non è un caso isolato. Anche l’Eiger è praticamente privo di neve quest’estate. Le finestre favorevoli per scalare la mitica parete nord della montagna sono sempre più ristrette. “Dobbiamo adattarci a queste nuove condizioni. Su molti itinerari le condizioni restano ottime”, dichiara alla Berner Zeitung la guida alpina Hansruedi Gertsch, che si rifiuta di cedere al pessimismo.
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