Raid russo nella regione di Kharkiv, 3 morti e 10 feriti

Keystone-SDA

È di almeno tre morti e dieci feriti il bilancio di un attacco russo che stanotte ha colpito Balakliya, nella regione ucraina orientale di Kharkiv. Lo rendono noto le autorità locali.

(Keystone-ATS) “Il nemico ha effettuato due attacchi missilistici sul centro di Balakliya. Gli impatti si sono verificati vicino a dei condomini”, ha scritto su Telegram il capo dell’Amministrazione militare della città Vitalii Karabanov.

Tra i feriti risultano anche tre bambini, viene specificato. “Purtroppo, continuano ad arrivare chiamate su possibili ulteriori vittime”, ha aggiunto Karabanov.

Nella giornata di ieri “si sono verificati 195 scontri sul fronte, in particolare i russi hanno effettuato 66 attacchi in direzione Pokrovsky, 27 in direzione Konstantinovsky e 21 in direzione Oleksandrivsky”. Lo ha reso noto lo stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina, scrive l’Ukrainska Pravda.

Mosca: abbattuti 36 droni ucraini

Mosca afferma da parte sua che 36 droni ucraini sono stati abbattuti la scorsa notte sul territorio russo. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa.