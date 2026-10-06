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Re di Svezia in visita nel canton Zurigo

la presidente del Governo zurighese, Carmen Walker Späh e il re di Svezia Carlo XVI Gustavo
Re Carlo XVI Gustavo è stato accolto dalla presidente del Governo zurighese, Carmen Walker. Keystone-SDA

Il re Carlo XVI Gustavo di Svezia ha visitato il canton Zurigo, senza che l'evento venisse particolarmente pubblicizzato. Ieri è stato ospite, tra l'altro, del Politecnico federale di Zurigo (ETH).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il re e la sua delegazione hanno visitato il Parco dell’Innovazione di Dübendorf, dove sono stati accolti dalla presidente del governo zurighese, Carmen Walker Späh (PLR). Successivamente, il programma prevedeva visite ad alcune aziende e al già citato ETH.

La permanenza del re si è conclusa con una cena presso la Zunfthaus zur Meisen, nel centro della città. Secondo quanto riportato in un comunicato del Cantone pubblicato oggi, Walker Späh ha affermato che la visita è stata caratterizzata da grande interesse reciproco e da profonda stima.

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