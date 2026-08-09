Record di caldo anche in montagna

Keystone-SDA

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La Svizzera, e gran parte dell'Europa, continuano a soffocare nella morsa del caldo. Oggi a Meiringen (BE) sono stati toccati i 34,6 gradi centigradi, ciò che rappresenta un record per questa località in agosto.

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(Keystone-ATS) Nell’estate canicolare del 2003, nel comune bernese situato a 600 metri di altitudine, si era arrivati a 34,4 gradi.

Temperature particolarmente elevate sono state rilevate anche in montagna e MeteoSvizzera ha esteso le proprie allerte canicola a gran parte del Paese. Oggi sul Säntis (2502 m) la colonnina di mercurio ha raggiunto i 17 gradi, i 29 a Engelberg (OW), a 1013 m, e i 27 a Davos (GR), 1205 m. Si tratta nei tre casi di record giornalieri.