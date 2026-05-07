Relazione tra 2 giudici federali sotto la lente di esperti esterni

Keystone-SDA

Due esperti esterni dovranno esaminare la relazione tra due giudici, Beatrice van de Graaf e Yves Donzallaz, del Tribunale federale (TF). Sono stati incaricati di "chiarire i fatti in modo indipendente", ha indicato oggi la suprema corte in un comunicato.

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(Keystone-ATS) La relazione sentimentale tra la giudice e il giudice federali – nata dopo la loro entrata in carica – è stata rivelata il 30 aprile dal settimanale “Weltwoche”. Questi fatti “riguardano le consuetudini in uso presso il Tribunale federale nonché questioni giuridiche”, ha sottolineato il TF.

A seguito della rivelazione della relazione, la Commissione amministrativa ha immediatamente ascoltato le due persone interessate. Lunedì ha deciso di “avvalersi di un collegio composto da due esperti esterni – la professoressa Maya Hertig dell’Università di Ginevra e l’ex presidente del Tribunale cantonale vodese Jean-François Meylan – al fine di chiarire in modo indipendente i fatti” e redigere un rapporto.

Entrambi i giudici federali hanno fatto parte della Commissione amministrativa nel 2023 e nel 2024: Donzallaz in veste di presidente e van de Graaf quale terzo membro. Secondo le dichiarazioni degli interessati, la relazione si sarebbe conclusa già prima della pubblicazione dell’articolo della “Weltwoche”.

La Corte plenaria del TF terrà inoltre una seduta straordinaria mercoledì prossimo su “ulteriori aspetti” legati a questa vicenda. Per la commissione amministrativa si tratta di “stabilire in modo inequivocabile le aspettative di comportamento nell’eventualità che si instauri una relazione sentimentale tra giudici dopo la loro entrata in carica.”

Intanto, la Commissione giudiziaria nonché le Sottocommissioni Tribunali / Ministero pubblico della Confederazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali sono state informate di questo modo di procedere. L’indipendenza del Tribunale federale nella sua attività giurisdizionale è un elemento centrale dello Stato di diritto svizzero e deve essere garantita a tutti i livelli, viene ancora precisato.