Rientrato il razzo di Starship, capsula distrutta

Keystone-SDA

Il razzo Super Heavy della Starship è rientrato correttamente, mentre la capsula è andata distrutta. Si è concluso con un successo a metà il settimo test della nave di SpaceX progettata per i futuri viaggi verso la Luna e Marte.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il razzo è stato agganciato alla torre di lancio, chiamata Mechazilla, dalla quale era partito poco meno di sette minuti prima. Nella capsula si è invece sviluppato un incendio che ha portato alla distruzione del veicolo e si prevede che gli eventuali detriti siano caduti nella zona di sicurezza prevista al momento di pianificare il volo, rende noto SpaceX.

L’Amministrazione federale dell’aviazione (Faa) americana ha dichiarato di aver dovuto bloccare o deviare alcuni voli per via di detriti legati all’ultima missione di SpaceX.

La Faa ha garantito che il traffico aereo è poi tornato alla normalità. Sul sito Flightradar24, si sono potuti osservare aerei in attesa o in cambio di rotta in un’area vicino a Porto Rico.