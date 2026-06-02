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Rihanna sceglie la figlia di Musk come volto della sua campagna

Keystone-SDA

Rihanna sceglie la figlia di Elon Musk Vivian Wilson per la campagna pubblicitaria della sua Savage X Fenty.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Per il ‘Pride Month’, Wilson è immortalata insieme a Laith Ashley, Ifeoma Bosah e Santi con la lingerie del brand di Rihanna.

La figlia maggiore di Musk è transgender e ha legalmente cambiato nome e genere, scegliendo il cognome della madre perché non vuole essere associata al padre, che ha criticato la cultura ‘woke’ in diverse occasioni.

Wilson ha debuttato come modella alla Fashion Week di New York nel 2025.

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