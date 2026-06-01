Rimossa a Calcutta la statua di Messi, “oscillava al vento”

Keystone-SDA

Una grande statua di Lionel Messi è stata rimossa per motivi di sicurezza in India dopo che nelle scorse settimane sarebbe stata vista "oscillare al vento": lo riportano diversi media locali e internazionali.

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(Keystone-ATS) La statua, alta 21 metri, era stata eretta lo scorso dicembre a Kolkata, la capitale del Bengala occidentale già nota come Calcutta. “La statua della leggenda argentina del calcio è stata dichiarata non sicura”, aveva affermato nei giorni scorsi Sharadwat Mukherjee, membro del parlamento statale del Bengala Occidentale, secondo la Bbc. “Abbiamo notato che la statua oscilla al vento”, aveva spiegato.

La statua a quanto pare è stata rimossa oggi: “Smontata dal suo piedistallo e caricata su un camion con una gru idraulica senza subire danni”, riferisce l’agenzia di stampa indiana Pti citando il locale dipartimento dei Lavori pubblici.