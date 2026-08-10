Riprendono le lezioni in undici cantoni della Svizzera tedesca

Keystone-SDA

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Ha preso il via oggi il nuovo anno scolastico in undici cantoni della Svizzera tedesca, con migliaia di bambini che hanno affrontato il loro primo tragitto verso la scuola o l'asilo.

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(Keystone-ATS) Le lezioni sono iniziate per la precisione nei cantoni Argovia, Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Glarona, San Gallo, Appenzello Interno, Sciaffusa, Soletta, Svitto e Turgovia.

Nel solo territorio germanofono del canton Berna hanno raggiunto i banchi 10’250 bambini. Complessivamente, nelle scuole dell’obbligo bernesi sono attesi circa 119’500 alunni, contro i 118’650 dello scorso anno. Nel territorio francofono l’anno scolastico inizierà invece il 17 agosto.

A Basilea Città sono circa 28’500 i bambini e ragazzi ad affrontare il nuovo anno di apprendimento, tra cui 1’715 alunni nella prima elementare.

In occasione della ripresa delle lezioni, la polizia era presente nei vari cantoni lungo i percorsi casa-scuola per supervisionare il tragitto dei bimbi – soprattutto quelli che affrontavano il percorso per la prima volta nella loro vita – e ha invitato gli automobilisti alla massima prudenza.

La campagna nazionale per la sicurezza sul percorso casa-scuola promossa dal Fondo di sicurezza stradale e dal Touring Club Svizzero (TCS) è incentrata sul motto “Guarda – Rallenta – Fermati”. I bambini piccoli, sottolineano le autorità, hanno infatti ancora difficoltà a valutare correttamente velocità e distanze e possono reagire in modo imprevedibile.