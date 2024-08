Rivolta in una colonia penale russa, presi ostaggi

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Una rivolta di detenuti è in corso in una colonia penale russa della regione di Volgograd, dove sono stati presi degli ostaggi. Lo riferiscono le agenzie di Mosca.

Secondo il Servizio penitenziario federale russo, citato dall’agenzia Ria Novosti, la rivolta è avvenuta durante una seduta della commissione disciplinare nella colonia penale 19 nella città di Surovikino. La stessa fonte afferma che ci sono dei feriti.

Il canale Telegram Readovka ha postato un video, che non è possibile verificare, in cui si vede uno dei presunti rivoltosi in un ufficio mentre punta un coltello alla gola di una guardia in ginocchio e rivendica l’azione a nome dello “Stato islamico”. Intorno si vedono altre tre guardie apparentemente senza vita.

L’uomo che tiene il coltello puntato alla gola della guardia recita la professione di fede islamica in arabo (come previsto dalle norme della religione) e afferma: “Siamo Mujaheddin dello Stato islamico”.